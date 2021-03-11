Масленица в 2021: рецепты блинов, которые удивят и порадуют ваших гостей

Неизменными спутниками масленицы были и остаются блины Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица в 2021 выпала на довольно теплую погоду, что, кстати, сулит жаркое лето. Это праздник изобилия, который длится неделю перед Великим постом. Часть традиций Масленицы в 2021 сохранилась издревле, часть изобретена заново. Но неизменными спутниками этого древнего праздника были и остаются блины. Эти лепешки символизируют солнце, которое избавляет землю от снежного покрова. Чтобы внести разнообразие в вашу Масленицу в 2021, «Комсомолка» в Хабаровске» делится рецептами блинов. Поверьте, нам есть чем вас удивить.

С ароматными лепешками на Масленицу в 2021 связано немало ритуалов, придуманных нашими предками. Один из них гласит: чем больше хозяюшка напечет блинов, тем больше солнечных дней будет в году. Главное здесь не переборщить с выпечкой и не испепелить будущий урожай. Поэтому лепешек должно быть столько, чтобы хватило членам семьи и гостям немножко. Хабаровчане, видимо, взялись за выпекание блинов на Масленицу в 2021 активно. На улице несколько дней стоит плюсовая температура, а глава Росгидромета объявил о жарком лете на Дальнем Востоке.

Чем больше хозяюшка напечет блинов, тем больше солнечных дней будет в году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обычно хозяюшки пользуются стандартным рецептом блинов: кефир, мука, яйца, соль, сахар, вода и масло. Все ингредиенты смешиваются и по частям выливаются на сковородку. «КП»-Хабаровск» уверенно заявляет, что рецепты блинов на Масленицу в 2021 могут быть самыми разными: нежными, экстравагантными, сытными и очень сладкими.

ЩЕПОТКА АЛКОГОЛЯ

Для рецепта блинов с ромом нам понадобится:

- 1/4 стакана пшеничной муки;

- 1/2 - четыре стакана молока;

- 250 граммов ядер грецкого ореха;

- два яйца;

- три яичных белка;

- одна столовая ложка джема;

- одна столовая ложка рома или коньяка;

- одна столовая ложка сахарной пудры;

- ванильный сахар и соль по вкусу.

Сначала готовим начинку. Вскипятить 1/2 стакана молока, смешать с молотыми грецкими орехами, джемом, ромом и уварить до однородной массы. Затем готовим подливу: два стакана молока вскипятить, заправить сахаром и сварить в полученном сиропе клецки из взбитых яичных белков.

Сами панкейки выпекать не сложно. Рецепт блинов гласит: развести тесто привычным способом (мука, остатки молока, два яйца и соль). После лепешки начинить ореховым кремом, свернуть в трубочку и при подаче полить молочной подливой.

Масленица - праздник изобилия, который длится неделю перед Великим Постом Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один необычный рецепт блинов - на пиве. Нам понадобится:

- два яйца;

- одна чайная ложка сахара;

- 160 граммов муки;

- две-три столовые ложки растительного масла;

- один стакан светлого пива;

- соль по вкусу.

Рецепт блинов на пиве состоит из пяти шагов. В небольшой миске необходимо смешать яйца с солью и сахаром, а затем взбить до однородной массы. Далее тонкой струйкой нужно влить молоко. Переставать мешать смесь нельзя. После необходимо просеять муку и постепенно добавлять в получившуюся массу. Не забывайте мешать смесь, чтобы не образовалось комочков.

Дальше идет самое интересное. В рецепте блинов говорится, что в полученную массу нужно добавить светлое пиво. После тесто необходимо взбить до однородной консистенции, оставить на семь-десять минут и взбить еще раз. Выпекаем румяные блины на разогретой сковородке.

ПРИВЕТ ИЗ ГОРЯЧЕЙ АЗИИ

Этот китайский рецепт блинов немного сложнее предыдущих. По большей части из-за количества ингредиентов. Для этого рецепта блинов надо:

- стакан молока;

- стакан горячей воды;

- одно яйцо;

- соль по вкусу;

- 30 граммов сахара;

- 125 граммов муки;

- 70 граммов сливочного масла;

- черный и белый кунжут;

- четыре веточки кинзы.

Для приготовления соуса понадобится:

- 400 граммов запеченной буженины;

- 20 граммов корня имбиря;

- шесть столовых ложек соевого соуса;

- половинка лайма;

- две чайные ложки сахара;

Для начинки необходимы:

- один свежий огурец;

- три стрелки зеленого лука.

Согласно рецепту блинов, нужно смешать в миске молоко и воду, добавить яйцо, несколько щепоток соли, сахар и взбить. Постепенно добавляем в чашку муку. Далее необходимо растопить сливочное масло, половину влить в тесто и перемешать. После сковородку стоит смазать оставшимся сливочным маслом и пожарить восемь блинов. С одной стороны лепешки должны быть более румяные, чем с другой.

Далее беремся за приготовление соуса. Разрываем вилками буженину, мелко рубим. Имбирь натираем на мелкой терке, обжариваем его на соевом соусе, выжимаем в сковороду лайм и добавляем сахар. В сковородку добавляем буженину, помешивая, жарим три-пять минут.

Для начинки режем соломкой огурец, рубим зеленый лук. Фаршируем этим блины, сверху выкладываем огурец, затем буженину и немного зеленого лука. Украшаем веточкой кинзы, посыпаем белым и черным кунжутом. Вуаля, вы восхитительны.

С ароматными лепешками на масленицу в 2021 связано немало ритуалов, придуманных нашими предками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один азиатский рецепт блинов пришел из Вьетнама. Для него понадобится:

- десять штук рисовой бумаги;

- 50 граммов фунчозы;

- 250 граммов мясного фарша;

- одна луковица;

- одна морковь;

- соль, специи, масло для жарки по вкусу.

Для начинки необходимо нарезать кубиками лук, натереть морковь и все это обжарить. После нужно добавить мясной фарш, соль и любимые специи. Так как блинчики вьетнамские, то можно добавить побольше перца - традиционная кухня этой страны острая. Фарш нужно, помешивая, обжарить до готовности.

Фунчозу по рецепту блинов необходимо залить кипятком на пять минут, затем промыть холодной водой и положить в дуршлаг. Лапшу нужно нарезать ножницами, добавить к фаршу с овощами и перемешать. Начинка готова.

Затем в широкую тарелку наливается вода, в которую необходимо по очереди опускать рисовую бумагу, но не дольше, чем на три секунды. Как только она становится мягкой, вынимаем и кладем на доску или тарелку. Далее по центру нужно распределить немного начинки, подвернуть края и свернуть рулетик по типу голубцов или блинов.

После аналогично нужно свернуть все рулетики, пока не закончатся бумага и начинка. Далее необходимо обжарить их на достаточном количестве растительного масла с двух сторон до золотистой корочки. Вьетнамские блинчики готовы.

ЕДИМ БЕЗ УЩЕРБА

Масленицу в 2021 можно отметить без особого вреда для фигуры. В рецепт блинов для худеющих входят:

- одна столовая ложка овсяных хлопьев;

- 0,5 литра воды;

- 0,5 литра молока;

- две чайные ложки сахара;

- одно яйцо;

- соль по вкусу.

Рецепт блинов прост: в молоко необходимо влить кипяченую воду и добавить хлопья. Далее все варить на медленном огне до состояния жидкой каши. Нужно дождаться, когда овсянка остынет, и пропустить ее через сито. Далее идут сахар и яйцо, соль, затем необходимо хорошо перемешать. Выпекать блины нужно, наливая тесто на сковороду тонким слоем.

Масленица в 2021 выпала на довольно теплую погоду, что, кстати, сулит жаркое лето Фото: Олег ЗОЛОТО

ИТОГ

Как видно, рецепт блинов можно подобрать на любой вкус. Мы лишь выбрали пять самых интересных и необычных. Пишите в комментариях свои рецепты блинов!