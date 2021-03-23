«Большой Уссурийский остров мы не можем развивать без наших соседей» - Михаил Дегтярев в эфире радио «КП»-Хабаровск»

О развитии острова в эфире радио «КП-Хабаровск» рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Огромная, но так и не освоенная площадка для развития региона - Большой Уссурийский остров, часть которого принадлежит Китаю. Ситуация на архипелаге, откровенно говоря, раздражает: соседи активно застраивают свой кусочек, на российской стороне стоят одинокие пограничники и часовня. О развитии острова в эфире радио «КП»-Хабаровск» рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В 2017 году был предложен проект строительства на острове пункта пропуска через госграницу. Руководство Китая идею поддержало. К возведению погранперехода было решено приступить после строительства гидротехнических сооружений, чтобы защитить остров от постоянных подтоплений. Но воплощение проекта в жизнь отложили. Во время встречи с Владимиром Путиным врио губернатора края предложил все же вернуться к планам по строительству пункта пропуска.

- Большой Уссурийский остров мы не можем развивать без наших соседей, а для этого нам нужно самим сказать, что мы видим на этой территории. До сих пор об этом никто не говорил. От меня прозвучало, что мы видим грузопассажирский пункт пропуска и логистические терминалы на корневом берегу. Согласитесь, глупо отсыпать десятки гектаров земли, чтобы поставить сухой порт. У нас полно земли в районе ТОР «Ракитное», «Авангарда» и «Обхода Хабаровска», - сообщил глава региона.

После того, как через пункт пропуска пойдут грузы, остров начнут облагораживать и застраивать. Здесь могут появиться иннополис, спортивные объекты и экопарки. Возможна организация зоны свободной торговли.

- На острове можно сделать что угодно, но калитка должна быть открыта, чтобы грузы пошли через наш край. У нас все для этого есть: и международный аэропорт, и штаб Дальневосточной железой дороги. Мы - логистический центр. «Почта России», кстати, сдает в этом году дальневосточный хаб. Он находится у нас, а не во Владивостоке. Что такое Владивосток вообще? Это тупик. Тупик Ильича. Приморье - это мы, у нас 2300 километров побережье, - сказал Михаил Дегтярев.