Зараженные ртутью обломки Амурского ЦБК увезут в Иркутскую область

Здоровье населения региона напрямую зависит от экологии. Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Здоровье населения региона напрямую зависит от экологии. Краю от страны Советов досталось токсичное наследство в виде Амурского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) и сернокилотного завода в Комсомольске. На ликвидацию последствий работы этих двух предприятий сейчас направлено основное внимание, в том числе федерального центра. Об этом рассказал Михаил Дегтярев в эфире радио «КП»-Хабаровск».

Сернокилотный завод в Комсомольске производил борную кислоту для аккумуляторного завода. В 90-х годах предприятие встало, но опасные вещества продолжали попадать в почву. Завод предлагали ликвидировать, но это оказалось затратным и недальновидным решением. Появился новый план.

- Будем делать защиту грунтовых вод за счет Минприроды РФ, чтобы ядовитые вещества не попадали в грунтовые воды и не наносили никакого ущерба здоровью людей. Сам борогипс мы предлагаем инвесторам для того, чтобы делать специальные присадки для бетона и разных строительных смесей. Это все очень ценные материалы, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Амурский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) запустился в 1967 году и использовал в своей работе ртуть. Ядовитые испарения долгое время отравляли жизнь людей в округе. В конце 90-х годов прошлого века комбинат остановил работу, но отравленные развалины предприятия стоят до сих пор. Ликвидировать опасный объект начали в 2011 году. По разным оценкам в руинах похоронено около 400 тонн ртути, которая продолжает отравлять окружающую среду.

- Мы будем выходить на проект по рекультивации этого участка и по утилизации зараженного грунта и обломков цехов. Его нужно запечатывать в специальные контейнеры и везти по железной дороге на ближайшую площадку. «Росатом» планирует до 2024 года построить семь заводов по утилизации. Ближайший, вероятнее всего, будет в Усоле-Сибирском (Иркутская область – прим. ред.). Изначально проектом предлагалось везти в Краснодарский край, но это же идиотизм, - заявил Михаил Дегтярев.

В планах освободить участок от ртути до 2024 года и отдать Амурскому району под развитие.

Напомним, что ранее Михаил Дегтярев рассказал про развитие Большого Уссурийского острова. Подробности - в нашем материале.

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