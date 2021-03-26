Весеннее тепло обнажило мусор и грязь на улицах Хабаровска

Горожане фотографируют неприятное зрелище и выкладывают в соцсети

Плюсовые температуры, установившиеся в Хабаровске в последнее время, обнажили мусор и грязь, которые лежали под снегом несколько месяцев. Горожане фотографируют неприятное зрелище, выкладывают в соцсети и активно комментируют неубранные территории.

- Территория вдоль Гражданского переулка, начиная от перекрестка с улицей Запарина и до здания №8 в Гражданском переулке, завалена большим количеством мусора, - пишет один из пользователей.

Горожане фотографируют неприятное зрелище и выкладывают в соцсети. Фото: Анастасия Крипакова

- На детской площадке по улице Ленинградской, 31 скапливается постоянно мусор. Площадку не убирают. Сегодня под качелей лежала дохлая крыса. Я быстрее увела ребенка с площадки, так как гулять там небезопасно. Даже не стала там все фотографировать, - делится впечатлениями от увиденного хабаровчанка Анастасия Крипакова.

Горожане фотографируют неприятное зрелище и выкладывают в соцсети. Фото: Елена Черкасова

- Мусором завалена часть парка «Северный», особенно много грязи возле одного из магазинов, - жалуется жительница района Елена Черкасова.

Горожане фотографируют неприятное зрелище и выкладывают в соцсети

- Территория около сооружения по улице Краснореченской, 231 завалена мусором, - пишет анонимный пользователь, подкрепляя свои слова фотографией.

Горожане фотографируют неприятное зрелище и выкладывают в соцсети. Фото: Александр Понкратов

- Проблема уборки двора дома №62 по улице Вокзальной. Дворник отсутствует на рабочем месте с 14 марта. На зеленой зоне во дворе мусор не убирается, дорожку не чистят вообще, - пишет Александр Понкратов.

Горожане фотографируют неприятное зрелище и выкладывают в соцсети

- За новым корпусом школы микрорайона «Волочаевский городок», в конце улицы Подгаева, благополучно организована свалка строительных отходов. Гора коробок и мешков со строительными отходами появилась в тот момент, когда убрали забор стройки. Вдоль пешеходной тропинки весь мусор до сих пор не убран, - пишет один из жителей района.

Напомним, санитарная очистка Хабаровска начнется с 1 апреля. Генеральные уборки пройдут на всей территории города.