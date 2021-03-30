Михаил Дегтярев: «Учить, лечить и защищать»

Михаил Дегтярев: программа развития края не статична, а динамична Фото: Максим Молотов

На Народном совете, который прошел в Хабаровске 28 марта, глава региона рассказал о программе развития края, основанной на предложениях населения. Михаил Дегтярев особо отметил, что программа ни в коем случае не статична, а динамична, и наполнение ее зависит от взаимодействия чиновников и населения. То есть и от Народного совета, и от депутатского корпуса, и от органов власти на местах, и от предложений жителей.

Престижный труд признан одним из важнейших направлений работы. Здесь играют роль не только деньги, увеличение доходов населения, не только прямые инвестиции. Имеется в виду повышение уважения общества ко многим видам труда, а их врио губернатора выделяет восемь. Например, это поддержка крестьянских хозяйств - их будут обеспечивать заказами местной промышленности.

Хабаровский край официально признан кузницей кадров - у нас дают профессиональное образование по 130 направлениям подготовки. Конечно, особое внимание будет уделяться занятости молодежи. Через 15-20 лет этому поколению предстоит руководить краем. Уже сегодня средний возраст губернаторского пула - 45 лет. В бизнесе - еще моложе. Это значит, что перед правительством стоит задача создать такие условия для тех, кто сейчас учится, чтобы по окончании учебного заведения они смогли найти себе работу по душе.

Хорошая работа, комфортный дом, благополучная окружающая среда, ровные дороги, доступный транспорт, низкая преступность - и молодой человек, раз сюда приехав, здесь и останется.

Михаил Дегтярев провозгласил основной тезис: власть должна учить, лечить и защищать.

- Сегодня у нас достойный уровень образования. По рейтингу Рособрнадзора, Хабаровский край держит первое место в ДФО по качеству образования, а в России - 30 место. Значит есть куда двигаться. То же касается медицины. Как бы ни критиковали здравоохранение в России и в Хабаровском крае, период пандемии показал, что в целом система справилась. Мы увидели слабые места, теперь нам ясны точки приложения сил, что правительство края и будет делать, - сказал он.

Особо врио губернатора затронул вопрос развития транспортного и дорожного хозяйства. Край имеет самую протяженную дорожную сеть за Уралом. Денег на ее содержание катастрофически не хватает. То есть мы по размерам как Турция, а дорожный фонд у нас - условно - как в Орловской губернии, которая меньше нашего Бикинского района. При этом Хабаровский край - один из лидеров в стране по количеству автомобилей на душу населения. Станем строить новые дороги - пообещал Михаил Дегтярев. Будет привлечение федеральных средств. Об этом он договорился во время недавнего визита заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Глава региона уточнил, что будет модернизировать систему грузового транспорта, в первую очередь, железнодорожного. Сейчас одним из главных приоритетов стоит увеличение пропускной способности железной дороги на участке Комсомольск-на-Амуре - Ванино. В это дело будет вложено более 300 миллиардов рублей. Это наши рабочие места, наша энергетика, вообще инфраструктура. Об этом с Хуснуллиным они тоже договорились. После модернизации вырастут отчисления в краевой бюджет. Нужно помнить: ДВЖД - первый плательщик в краевую казну.

Отдельным направлением программы развития края правительство считает обеспечение населения доступной рыбой. Правительству России предложен проект мониторинга и сохранения водно-биологических ресурсов Амура. План одобрен, начал реализовываться, а от отраслей, которые в этой сфере задействованы, ждут конкретных предложений. Бесспорно одно, признал Михаил Дегтярев, - нужно заинтересовать рыбопромышленников. Нужно строить новые логистические центры. Врио губернатора посетовал, что получается нонсенс - рыба у нас зачастую дороже, чем в безводных южных регионах России.

Народный совет выдвинул на рассмотрение краевого правительства более 200 инициатив. Теперь началась практическая работа.