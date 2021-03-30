Стало известно, как учился в институте космонавт из Хабаровска Петр Дубров

После окончания ЛИТ подающий надежды абитуриент подал документы в Хабаровский государственный технический университет Фото: Роскосмос.

Космонавтами просто так не становятся. В основном кандидатов отбирают среди военных людей. Хабаровчанин Петр Дубров - пример человека, который будучи талантливым ребенком с не шибко хорошей физической формой возмужал, преодолел все препятствия и воплотил мечту миллионов мальчишек. «Комсомолка» уже рассказывала о школьных успехах будущего космонавта, о его становлении и о страсти к информатике (почитать материал можно тут). В этот раз речь пойдет о студенческой жизни Петра и о тайнах его личного дела.

Петр Дубров – пример человека, который преодолел все препятствия и воплотил мечту миллионов мальчишек Фото: Роскосмос.

МАТЕМАТИКА И ПУТЕШЕСТВИЯ

После окончания Лицея информационных технологий в 1994 году подающий надежды абитуриент подал документы в Хабаровский государственный технический университет (сейчас - Тихоокеанский государственный университет). Петра увлекла информатика, которую он углубленно изучал в школе. Без особых проблем будущий космонавт поступил на очное отделение по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Среди вступительных экзаменов были как профильные предметы (физика, математика), так и сочинение. Петр писал о путешествиях, пока земных. Ознакомиться с текстом, разумеется, невозможно без согласия самого космонавта. Возможности поговорить с ним пока нет в условиях усиленной подготовки к полету на МКС.

Петра увлекла информатика, которую он углубленно изучал в школе Фото: Роскосмос.

Специальность, которую получал Петр, открылась в университете в начале 90-х годов в рамках научно-исследовательского института компьютерных технологий. Прежний ректор Виктор Булгаков привез с собой команду вычислителей, которые имели отношение к конструкторским бюро по проектированию ракетных двигателей. Эти высококлассные молодые специалисты и вели занятия у хабаровских студентов.

СЕКРЕТЫ ЗАЧЕТКИ

Обучение было сложным, и даже у таких талантливых ребят, как Петр, были небольшие неудачи. Например, на третьем курсе будущий космонавт схлопотал оценку «удовлетворительно» за курсовую у очень строгого и требовательного преподавателя. Вел он специализированный предмет по базам данных.

- О Петре Дуброве можно сказать следующее: человек учился очень увлеченно. Судя по зачетной книжке и его листу успеваемости, я скажу: он - человек с характером, и трудности его не пугают. Были загвоздки в обучении, но он их все преодолевал, особенно это видно по итогам четвертого и пятого курсов. Студент собрался и закончил обучение на отлично, хоть в середине курса и были какие-то сбои. Это говорит о том, что Петр - человек целеустремленный, - рассказал Сергей Иванченко, ректор Тихоокеанского государственного университета.

Обучение было сложным и даже у таких талантливых ребят, как Петр были небольшие неудачи Фото: Роскосмос.

После у того же самого строгого преподавателя Петр получил пятерку за курсовую и похвалу за лучший диплом.

ЗАСЛУЖИВАЛ УВАЖЕНИЕ

- Было несколько направлений подготовки, и первые два курса мы учились вместе и общались. Встречались на физике, математике, программировании, электротехнике, экономике и на других предметах. Нас было больше 100 человек, конечно, всех в памяти не удержишь, но Петр мне запомнился тем, что отличался своей скромностью, целеустремленностью. Видно было, что человек хорошо общается, находит общий язык со своими одногруппниками, учится хорошо и этим заслуживает уважение, - поделился Николай Сорокин, доцент кафедры «Вычислительная техника», проректор по учебной работе Тихоокеанского государственного университета.

Внеучебной деятельностью Петр не занимался, был сосредоточен на учебе Фото: Роскосмос.

Внеучебной деятельностью Петр не занимался, был сосредоточен на учебе. О планах стать космонавтом или посвятить жизнь небу студент однокурсникам не говорил, он вообще не очень любил рассказывать о своих целях. Напомним, что вплотную заниматься спортом будущий космонавт начал после окончания университета в 1999 году с присвоением квалификации «инженер-программист». Свой первый прыжок с парашютом он совершил в 2004 году. Спустя восемь лет хабаровчанин попал на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов.

- Когда я об этом узнал, у меня появилось чувство гордости за Петра. Хочется сказать огромное спасибо и родителям, и одногруппникам, и сотрудникам университета, которые принимали участие в обеспечении учебного процесса. Это все формировало Петра как целеустремленную личность для достижения серьезной цели, - добавил Николай Сорокин.

Кстати, Петр планирует взять с собой в космос вымпелы ЛИТ и ТОГУ.

В составе основного экипажа 65-й экспедиции на Международную космическую станцию - космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля, командир экспедиции), Петр Дубров (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции), их дублерами являются космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Планируемая продолжительность полета - 191 сутки.

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