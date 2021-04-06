Причина пожара в хабаровском «Броско Молле» - мобильный телефон

Пожару в «Броско Молле» был присвоен повышенный номер Фото: Александра ШОПЕНКО

Переполох в одном из крупнейших торговых центров Хабаровска возник вчера во второй половине дня. К «Броско Моллу» подъехали сначала три пожарных машины, затем еще несколько.

Чрезвычайному происшествию, как и всегда, когда загорается объект с массовым скоплением людей, был присвоен повышенный номер вызова. По словам очевидцев, на парковке стояло несколько сотен человек, пока дежурные бригады пожарных разворачивали оборудование и формировали звено разведки.

На возгорание мгновенно среагировали чрезвычайные службы Фото: Александра ШОПЕНКО

Все началось с того, что люди почувствовали запах гари, охрана среагировала оперативно, организовала эвакуацию и позвонила в тревожные службы. По данным спасателей, «Броско Молл» самостоятельно покинули около 800 человек. Языков пламени видно не было - только дым. Вскоре был обнаружен и источник тревоги.

- В ходе проведения разведки пожарные обнаружили источник запаха и задымления, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Это был бывший в употреблении мобильный телефон, который находился в одной из мусорных корзин на первом этаже здания. По предварительным данным, в нем произошло замыкание и возгорание корпуса аппарата и мусора.

По данным пожарных из здания было эвакуировано около 800 человек Фото: Александра ШОПЕНКО

Стоит отметить, что и здесь персонал торгового центра сработал профессионально - пламя в мусорной корзине было ликвидировано еще до прибытия пожарных. Тем не менее людей назад запустили только через час - после того как все помещения были тщательно обследованы. Пострадавших в происшествии, к счастью, нет. Всего на место вызова выезжали восемь единиц техники и 32 человека личного состава.