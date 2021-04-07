Спасатели будут бороться с пожарами на островах Большой Уссурийский и Кабельный под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

УЖЕ ГОРИМ

Даже несмотря на то, что на Амуре лед, теплоходное сообщение еще не открыто, и добираться на дачи, особенно на отдаленные, весьма затруднительно - острова все равно горят. Хабаровск уже оказывался в дыму от пожаров. Произошло это на несколько недель раньше, чем обычно, и это достаточно неприятно.

Дым в Хабаровске появляется из-за возгораний на расположенных рядом островных территориях Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Горит трава, горят деревья и даже некоторые частные строения. По данным МЧС, на островах, расположенных у краевого центра, регулярно фиксируются возгорания. Добраться до островных территорий из-за того же льда пока затруднительно - не будешь же гонять на небольшое возгорание вертолеты?

С другой стороны - любой костер при сильном ветре вполне может разрастись в серьезный пожар. Поэтому в региональном МЧС было принято решение об организации временных противопожарных постов на двух ближайших к Хабаровску островах: Большом Уссурийском и Кабельном.

Амур пока покрыт льдом, что затрудняет доступ дачников на свои участки, однако несмотря на это пожары на островах уже начались Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Работать там будут представители сразу двух ведомств: Специализированной пожарно-спасательной части и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты оснащены всем необходимым для того чтобы обнаруживать очаги возгорания и оперативно их ликвидировать.

- Группы сотрудников МЧС России с необходимым снаряжением и оборудованием, таборным имуществом были переброшены с помощью авиации МЧС России, - рассказал Алексей Петрук, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. - В прошлом году временный пожарный пост на острове Большой Уссурийский показал свою эффективность. Выявляемые возгорания сухостоя оперативно ликвидировались, также силами пожарных было потушено и несколько загоревшихся дачных построек. Не допущены крупные пожары.

Группы приспособлены для автономного проживания Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПОКА ОПАСНОСТЬ НЕ МИНУЕТ

Чтобы перебросить пожарных с имуществом, потребовалось четыре рейса. В обеих группах десять бойцов и пять единиц техники, среди которой квадроциклы и даже пожарная автоцистерна. Отряды, как уверяют в ведомстве, полностью подготовлены к автономному существованию. Благо проблем с размещением нет. На Большом Уссурийском острове группа базируется в здании бывшей школы, оставленной еще со времен большого наводнения, а на острове Кабельном будет оборудован полевой лагерь.

Чтобы доставить спасателей со всем снаряжением на острова потребовалось 4 рейса авиации МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Спасатели оснащены ранцевыми огнетушителями. В полевых условиях это необходимое снаряжение, с помощью которого можно обрабатывать кромки пожаров и не давать им распространяться дальше. Запаса воды одного ранца хватает примерно на полтора часа работы, - поделился Геннадий Поляков, начальник отдела поисково-спасательной службы ДВРПСО МЧС России.

Спасатели рассчитывают, что дежурство продлится до стабилизации пожарной обстановки на островах. Кстати, по данным МЧС, только за минувшие сутки на территории Хабаровского края пожарные подразделения выезжали 26 раз на возгорания сухой растительности. Все они были оперативно ликвидированы.

Группы спасателей оснащены всем необходимым для борьбы с пожарами Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что за разжигание костров и организацию палов травы предусмотрена административная ответственность. Штрафы от двух до трех тысяч рублей для обычных людей, от шести до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 200 тысяч рублей для юридических лиц. При введении особого противопожарного режима сумма штрафов возрастает вдвое.

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