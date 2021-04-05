Пожароопасный сезон: когда начнет гореть Хабаровский край, что изменилось, какие штрафы

Из-за малоснежной зимы леса горят уже с начала марта Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Пожароопасный сезон стартовал в Хабаровском крае. Из-за малоснежной зимы леса горят уже с начала марта. Огонь уже прошел территорию почти в 2,9 тысячи гектаров. Ситуацию спасают осадки, которые остужают разгоряченную весну.

ПЛЮС ПРИШЕЛ

Первая половина апреля, по прогнозам метеорологов, будет более-менее спокойной в части пожароопасной остановки. Вероятны отдельные возгорания. А вот дальше ожидаются сложности: леса будут гореть вплоть до лета.

- Май характеризуется повышением температуры до +20 градусов и выше в отдельные дни, этот месяц чаще всего ветреный. Такие условия способствуют не только возникновению пожаров, но и их распространению, - рассказала Светлана Агеева, начальник хабаровского Гидрометцентра.

Летом край охватят сухие грозы, которые провоцируют пожары. В основном самым жарким, а вместе с тем и самым горимым считается июль. В этом месяце летние температуры достигают максимума, а ветры стихают.

ГДЕ ГОРИТ?

Под угрозой пожаров в крае находятся 183 населенных пункта, 291 садовое некоммерческое товарищество и семь детских лагерей. Традиционно гореть сильнее всех будут Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Верхнебуреинский районы и хребет Сихотэ-Алиня, на котором располагается и другой, не менее «воспламеняемый» регион - Приморье.

Что касается других соседей, то ЕАО уже охвачена лесными пожарами. Местные специалисты справляются своими силами, однако Хабаровский край готов оказать помощь. Для соседей в готовности находится аэромобильная группировка. Прийти на помощь спасатели Хабаровского края также готовы коллегам в Амурской области и Приморье.

ДУШИТ ДЫМ

В мае, вероятно, Хабаровск затянет дымом от пожаров не только в других регионах, но и палов травы в приграничном Китае. Местные сельхозпроизводители сжигают стерню и готовят поля к посеву. Правительство края неоднократно направляло обращения властям провинции Хэйлунцзян. Ответ один: «Проблемой озабочены, принимаем меры», но ситуация повторяется из года в год.

Не только китайские дачники портят воздух в Хабаровске, но и свои, местные. Садоводы-огородники пускают палы травы на Кабельном и Большом Уссурийском островах. Стоит ли говорить, что огонь мгновенно поглощает сухую траву и разгорается все сильнее, создавая угрозу домам?

Чтобы оперативно тушить палы и пожары, на Большом Уссурийском и Кабельном островах с 6 апреля будут дежурить сотрудники МЧС. Численность группировок пока обсуждается.

- Минимум четверо человек будут дежурить на Большом Уссурийском острове. Их оснастят квадроциклами, ранцевыми лесными опрыскивателями и первичными средствами пожаротушения. Доставка на Кабельный возможна с применением авиации, на Большой Уссурийский - наземным путем, - сообщил Алексей Яковлев, заместитель начальника главка МЧС России по Хабаровскому краю.

ЧЕМ ОПАСЕН СМОГ

В угарном газе содержатся частицы, поражающие в первую очередь легкие и повреждающие сосуды. Дым попадает в глаза, от этого слизистая высыхает и краснеет, повышается риск возникновения кожных заболеваний. Реагирует на интоксикацию и центральная нервная система: появляются бессонница, усталость, раздражительность.

Дым от лесных пожаров особенно опасен для беременных женщин, детей, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем. На улице лучше носить маску, притом периодически ее менять, иначе она теряет свои функции.

ЖДАТЬ ЛИ КАТАСТРОФЫ?

В целом разрушительных лесных пожаров специалисты не ожидают. Выделены пики горимости, которые повторяются раз в 12 лет и 22 года. Виной тому накопление пирогенной массы, она и становится причиной сильных пожаров.

- Мы готовимся к наихудшему развитию событий. Старожилы помнят 1954, 1976 годы и 1998, когда край сгорел. Официально около миллиона гектаров было пройдено пожарами на землях лесного фонда. Этот 22-летний цикл мы ожидали в 2020 году, но его не наступило, - поделился Владимир Летута, и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда комитета лесного хозяйства.

Что касается 12-летнего цикла катастрофических пожаров, то его ожидают в 2024-м.

КТО ОТСТОИТ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ?

Для борьбы с огнем в регионе подготовлено 19 лесопожарных станций различного типа и 17 авиационных отделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. В лесопожарной службе числятся 467 человек и 220 единиц техники. Численность парашютно-десантной пожарной службы - 190 человек: 160 пожарных десантников и 30 парашютистов.

Согласно изменениям в законе, теперь арендаторы лесных участков обязаны участвовать в тушении пожаров на арендуемой территории лесного фонда.

На охрану лесов в 2021 году направлено 282 миллиона рублей. Направлена заявка о выделении дополнительных 582 миллионов рублей из резервного фонда государственной казны.

ПИРОМАНАМ - ШТРАФЫ

Поджигателям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Для частных лиц штраф составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для организаций - от 200 до 400 тысяч рублей. Если введен особый противопожарный режим, то санкция удваивается.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф от полутора до трех тысяч рублей, юридическое лицо заплатит от 50 до 200 тысяч рублей. В период действия особого режима «частники» раскошелятся на сумму от четырех до пяти тысяч рублей, юрлица - на 300-500 тысяч рублей.

Пал травы, приведший к уничтожению леса, квалифицируется уже как преступление по статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», которая по части первой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200 до 400 тысяч рублей, а по части третьей - штраф за поджог в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме штрафа виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишить свободы на срок до восьми лет.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ:

1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе. Детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем лучше отказаться от прогулок.

2. Не открывать окна.

3. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки) увлажненной тканью и периодически ее менять.

4. Регулярно проводить влажную уборку помещений.

5. Ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе.

6. Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива.

7. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причем человек может этого не заметить.

8. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

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