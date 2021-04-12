Ел макароны с тушенкой и удивлялся бабочкам на снегу: что делал принц Филипп во время визита в Хабаровск

Принца Филиппа повели по самым богатым местам, еще лежал чистый белый снег и на нем он увидел следы разных животных Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Удивительная дальневосточная тайга способна покорить сердце любого гостя, будь то обычный турист или член королевской семьи. Богатство хабаровских красот навсегда осталось в памяти принца Филиппа, который гостил в Большехехцирском заповеднике в 1997 году. «Комсомолка» поговорила с участниками того отчасти окутанного тайной визита мужа королевы Великобритании и публикует архивные фотографии.

Глава заповедника провел принцу Филиппу экскурсию по «Музею природы» Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

ДОРОГУ ПРИНЦУ

Самолет 76-летнего принца Филиппа приземлился в аэропорту Хабаровска 15 марта 1997 года. Герцог Эдинбургский вовсе не собирался лететь в краевую столицу, а держал курс на Владивосток. В пути что-то случилось, и принц решил изменить маршрут.

Речь идет о подарке тогдашнего главы Приморья президенту Белоруссии. Евгений Наздратенко преподнес Александру Лукашенко шкуру охраняемого амурского тигра. Это якобы не понравилось принцу Филиппу, который в ту пору занимал пост главы Всемирного фонда дикой природы (WWF) и очень заботился о сохранении исчезающих видов животных.

НАИВНЫЕ ПОДАРКИ

Визит принца Филиппа был организован WWF и касался программы по сохранению амурского тигра. Одними из первых его королевское величество посетил комитет по сохранению природы Хабаровского края (Госкомэкология). В те времена здание, где заседали чиновники, выглядело непрезентабельно - кирпичный дом, во дворе старый кособокий гараж, вход через цокольный этаж, внутри все обшарпано, а в кабинете председателя - одинокая карта с отметками особо охраняемых природных территорий.

Принц останавливался в 24-м номере категории «полулюкс». Фото: предоставлено гостиницей

- Мы собрались во дворе, прятались за машинами. Тогда мы купили видеокамеру, и я спросил у председателя: «Снимать-то можно?». Он говорит: «Снимай, только чтобы тебя не видно было», - со смехом вспоминает Александр Истигечев, помощник директора ФГБУ «Заповедное Приамурье». Принц приехал в микроавтобусе, вышел, отправился в кабинет к председателю, дверь была открыта, и я потихоньку снимал на камеру из приемной.

По пути сопровождающие Филиппа люди куда-то растерялись и оказалось, что рядом нет переводчиков. Около десяти минут российские чиновники пытались наладить диалог с членом британской королевской семьи, но все тщетно. Потом подоспели переводчики.

- Принцу показали карту с ООПТ, но он, конечно, ничего не понял, подарили фильм про лесные пожары и всучили ему свои визитные карточки, - продолжил Александр Истигечев. - Я так хохотал. А видеокамеру со съемками с той встречи у меня украли. Обидно до сих пор.

КОРОЛЕВСКАЯ ТРОПА

После его королевское высочество отправился в Большехехцирский заповедник (около 40 километров от Хабаровска). Дорогу на село Бычиха, которое находится рядом с заказником, перекрыли. Глава заповедника провел принцу Филиппу экскурсию по «Музею природы» и рассказал о богатствах тайги, чему знатный гость удивился и захотел увидеть воочию. Путь герцога лежал по заснеженным тропам к кордону «Сосненский», который назван в честь ручья. В сопровождении охраны, переводчиков, дипломатов и сотрудников заповедника муж королевы Великобритании отправился покорять Большой Хехцир.

Филипп жил в достаточно простом номере с 15 по 17 марта. Фото: предоставлено гостиницей

- Принца Филиппа повели по самым богатым местам, еще лежал чистый белый снег, и на нем он увидел множество следов разных животных. Кабаны, благородные олени - изюбри, косули, соболя, лисы - они оставляли свои отпечатки на сугробах, как на чистом листе. Принц, конечно, был поражен, - рассказал «КП»-Хабаровск» Антон Фетисов, руководитель Большехехцирского заповедника.

Удивлялся герцог Эдинбургский снегу в марте и бабочкам «лимонницам», которые уже кружили над сугробами. Поразил Филиппа лес с обилием хвойных деревьев и отсутствие комаров. Есть легенда, что принц прижимался к соснам, но подтвердить эту информацию «Комсомолке» никто не смог.

- От дорог до кордона пять километров в одну сторону, кстати, теперь эта тропа называется «Королевской». Никаких вертолетов не было, им запрещено летать над заповедником. Принц прошел весь путь сам, причем подниматься нужно в гору. По дороге есть участки с каменными разломами, где нужно было прыгать по валунам. Герцог, несмотря на свои года, ушел вперед группы, даже обогнал охранников, - продолжил Антон Фетисов.

ДЕГУСТАЦИЯ

На кордон принц пришел первым, ориентировался по человеческим следам на снегу. На месте двое инспекторов готовили на костре макароны с тушенкой и пили чай. Сотрудники заповедника не знали о визите высокого гостя, поэтому, когда перед ними появился статный мужчина, который говорил по-английски, поняли: «Приехал кто-то серьезный». Принц Филипп не говорил по-русски, но все же смог объяснить, что сейчас придут люди и все расскажут.

Путь герцога лежал по заснеженным тропа к кордону «Сосненский Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Пока ждали объясняющих, инспекторы предложили герцогу покушать с ними. Он не отказался, поел макароны и запил чаем из железной кружки - сервизов хрустальных на кордонах нет. Подоспели сопровождающие, объяснили инспекторам, с кем они обедали, и те, конечно, были в шоке, - добавил глава заповедника.

ЖИЛ В ГОЛУБОМ НОМЕРЕ

После насыщенного дня принца Филиппа и делегатов поселили в гостинице «Карат» на Бычихе. Информация о том, что герцог жил в местном санатории, оказалась недостоверной. Правда в том, что Филипп жил в достаточно простом номере с 15 по 17 марта, а после выселения поблагодарил персонал гостиницы.

Обедал принц в баре отеля, кормили его гостиничные повара. Фото: предоставлено гостиницей

- Принц останавливался в 24-м номере категории «полулюкс». Он достаточно аскетичный, в городе, наверно, сошел бы за «эконом». Раньше номер был в голубых цветах, в нем давно сделали ремонт. На этот период гостиница не принимала постояльцев. Обедал принц в нашем баре, кормили его гостиничные повара, - рассказала администратор гостиницы.

Раньше номер был в голубых цветах, в нем давно сделали ремонт. Фото: предоставлено гостиницей

В номере на втором этаже, где жил принц, стоит простая двуспальная кровать, есть телевизор, холодильник, небольшой туалет. Фото: предоставлено гостиницей

В номере на втором этаже, где жил принц, стоит простая двуспальная кровать, есть телевизор, холодильник, стол, стул и телефон. Вид с балкона открывается на парковую зону.

После выселения принц поблагодарил персонал гостиницы. Фото: предоставлено гостиницей

НАСТОЯЩИЙ АРИСТОКРАТ

Все, кому удалось приблизиться к принцу, как один говорят: «По нему сразу видно, что он - аристократ». Герцог Эдинбургский был статным, сдержанным, вежливым человеком. Даже во время мини-экспедиции по Большехехцирскому заповеднику ни один мускул на лице его королевского высочества не дрогнул. Принц Филипп был всегда собран и серьезен, но в глазах читались любопытство и созерцание.

- Он был одет «с иголочки», очень элегантный, высокий, поджарый, со всеми вежливо разговаривал. Меня поразила его аристократическая невозмутимость, - рассказал Александр Истигечев.

На пресс-конференции одна журналистка спросила: «А есть ли в Букингемском дворце шкуры диких животных?». Принц подумал и ответил: «Современных точно нет, но, может, от праотцов остались». Кстати, тогдашний губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев пообещал его королевскому величеству, что не менее десяти процентов территории региона станут особо охраняемыми. Слово почти сдержано.

СПРАВКА «КП»

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. Он был единственным сыном принца Андрея и внуком короля Греции Георга I. Дальнее родство принц Греческий и Датский водил и с Романовыми. Его бабушка по отцовской линии - внучка Николая I, великая княжна Ольга Константиновна, а мать, принцесса Алиса Греческая, была племянницей императрицы Александры Федоровны и троюродной сестрой Николая II.

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Со своей супругой Елизаветой II принц Филипп провел бок о бок 74 года. Познакомились они в военном училище в Дартмуте, где Филипп учился, а маленькая 13-летняя Лилибет приехала с визитом вместе с отцом, королем Георгом VI.

Предложение руки и сердца последовало после окончания войны. Ради Елизаветы принц Филипп отказался от титулов, перешел в англиканство и взял фамилию матери - Маунтбеттен. У пары четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. А еще восемь внуков и 10 правнуков.

Принц умер 9 апреля 2021 года на 100-м году жизни.