Тело редкого амурского тигра без головы нашли в реке в Хабаровском крае

Труп исчезающего зверя принесло ледоходом Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В национальном парке «Анюйский» инспекторы нашли тело редкого амурского тигра. Труп исчезающего зверя принесло ледоходом. По информации источников, полосатый хищник был обезглавлен.

Тело краснокнижного кота нашли в реке Анюй. Откуда принесло труп тигра – неизвестно. Причина смерти животного не установлена, выяснять из-за чего умер зверь будут специалисты.

- Группа государственных инспекторов обнаружила в воде зацепившийся за ветки труп тигра. О чем они сообщили мне, я в дирекцию. Затем было сделал устное сообщение в органы МВД, - рассказал Степан Кириллин, руководитель национального парка «Анюйский».

Инспекторы вытащили тушу погибшего зверя на берег, чтобы ее не унесло течением. Сотрудники заповедника охраняли тело тигра до прибытия полиции. После мертвого хищника вывезли из национального парка.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Также ожидается отправка тела в Уссурийск для исследований в лаборатории, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Дело расследуется по статье «Добыча особо ценных животных, занесенных в Красную книгу РФ». Максимальное наказание – до шести лет колонии.

Разные части амурского тигра ценны в китайской медицине. Органы животного используются в создании препаратов, которые, по поверьям жителей Поднебесной, восстанавливают здоровье. Например, порошок из костей амурского тигра помогает от ревматизма, а пенис – от импотенции.

Амурский тигр – самый крупный на планете. На Дальнем Востоке обитает самая большая популяция этого полосатого зверя. В регионах ДФО живут порядка 580 особей. Амурский тигр занесен в Красную книгу РФ в статусе «исчезающие» и охраняется международными договорами.