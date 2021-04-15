Прокуратура начала проверку из-за тигра без головы в Хабаровском крае

Тело краснокнижного кота увезли в специализированную лабораторию в Уссурийск Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Прокуратура организовала проверку по факту гибели амурского тигра. Напомним, что в нацпарке в Хабаровском крае инспекторы нашли труп краснокнижного хищника. Тело редкого кота пришлось вытаскивать из реки.

Обезглавленный труп амурского тигра нашли в национальном парке «Анюйский» в одноименной реке. Тело хищника зацепилось за ветки. Инспекторы вытащили тушу на берег, чтобы ее не унесло течением, и охраняли до приезда полицейских. После тело краснокнижного кота увезли в специализированную лабораторию в Уссурийск. Специалистам предстоит установить время и причину гибели амурского тигра.

- Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором с привлечением специалистов и работников нацпарка организована проверка по сообщениям о гибели тигра. По ее результатам будет дана оценка действиям, причинам и условиям, способствовавшим совершению преступления, принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Добыча особо ценных животных, занесенных в Красную книгу РФ». Максимальное наказание - до шести лет колонии.

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