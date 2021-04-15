Михаил Дегтярев ужаснулся работе общественного транспорта

Михаил Дегтярев лично убедился в проблемном маршруте №123 Фото: Правительство Хабаровского края

Новые аккаунты Михаила Дегтярева в социальных сетях, о которых вчера сообщала «Комсомольская правда - Хабаровск», начали действовать. Не успел врио завести странички в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», как посыпались жалобы на отвратительную работу общественного транспорта в пригородах краевой столицы. Особенно много претензий люди высказывали по поводу автобусного маршрута № 123 Некрасовка – автовокзал Хабаровска. Михаил Дегтярев решил лично проверить, как обстоят дела и в 7 часов утра уже был на остановке Гаровка-1.

- Увы, я убедился, что жалобы совершенно обоснованы. Видел своими глазами. Люди возмущены – автобус то проезжает мимо, то вообще не приходит по расписанию. Давка невозможная. Это безобразие, если не сказать хуже! И это далеко не единственный пример кошмарной работы перевозчиков. В интернете фиксирую массу обращений на эту тему – вознегодовал глава региона.

Давку и толчею первое лицо края заснял на свой сотовый телефон. На остановке Гаровка-1 и в некоторых других проблемных местах Михаил Дегтярев больше часа общался с уже опоздавшими на работу людьми и фиксировал их претензии. Врио тут же принял решение о проведении совещания, на котором будут рассмотрены пути решения проблемы.

Отметим, что краевой минтранс по указанию Дегтярева буквально в начале апреля уже обсуждал эту проблему и весьма подробно. В частности руководству ООО ПАТП «Дальавто», автобус которого попал на телефон врио губернатора, было указано на необходимость четкого соблюдения графика движения по маршрутам 102, 102э, 123 и 129. Однако перевозчики, похоже наплевали на распоряжения - спустя четыре дня вновь лавинообразно начали поступать жалобы от пассажиров.

Подобное поведение главы края – «погружение в народ» - говорит только о том, что в отличие от многих своих коллег Михаил Дегтярев прекрасно понимает, что «маленьких» проблем не бывает. Все, что бьет по каждодневной, бытовой жизни людей, автоматически относится к вопросам, решение которых первично.