Ледоход у Хабаровска – Амур наконец-то вскрылся ото льда Фото: Борис КОКУРИН

Еще вчера вечером набережная у Хабаровска была забита народом – люди снимали на телефоны и сами фотографировались на фоне огромных торосов, доходивших до самого ограждения пешеходной зоны у подножия Утеса.

- Сколько здесь живу никогда такого не видел, - делится впечатлениями очевидец. – Просто огромные глыбы льда, страшно представить, что здесь творилось, когда вся эта масса пошла к берегу.

Ледоход у Хабаровска – Амур наконец-то вскрылся ото льда Фото: Борис КОКУРИН

Событие произошло немного раньше срока, как объясняют гидрологи, все из-за высокого уровня воды в Уссури и Амуре, ну и не стоит сбрасывать со счетов теплую зиму – лед не успел набрать обычную прочность, а высокие температуры разрушили его структуру.

Как считают в МЧС вода в Амуре у Хабаровска может подняться до отметки Неблагоприятное явление: 400–450 сантиметров. У Хабаровска уже сейчас уровни воды выше обычного на 3–4 метра. И как считают специалисты вода может еще подняться на 50–100 сантиметров.

Ледоход у Хабаровска – Амур наконец-то вскрылся ото льда Фото: Борис КОКУРИН

- Настоятельно рекомендуем населению, проживающему или имеющему участки в зонах, подверженных подтоплению, следить за развитием паводковой обстановки, соблюдать все рекомендации спасателей и органов местного самоуправления. При угрозе подтопления вовремя предпринять все необходимые меры по сохранению своего имущества, а в случае необходимости, немедленно эвакуироваться в безопасную зону, - отметили в краевом комитете по гражданской защите.

Ледоход у Хабаровска – Амур наконец-то вскрылся ото льда Фото: Борис КОКУРИН

Там же порекомендовали ни в коем случае не выходить на лед – это может быть чрезвычайно опасным. Начавшийся ледоход не только удивил обычных людей, но и опытных речников. Напором ледяной массы со стоянки на территории Амуркабеля сорвало три судна.

Ледоход у Хабаровска – Амур наконец-то вскрылся ото льда Фото: Борис КОКУРИН

- Установлено, что в течение последующих суток бесконтрольное движение одного судна предотвращено находившемся на его борту экипажем, - сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. - Два других буксира, преодолев несколько километров, встали на отмель у берега. Ночью один из них под напором льда был смещен с мелководья и продолжил движение по Амурской протоке.

Ледоход у Хабаровска – Амур наконец-то вскрылся ото льда Фото: Борис КОКУРИН

В прокуратуре предупредили руководителя предприятия о том, что суда бесконтрольно движущиеся по реке могут затонуть и нанести ущерб окружающей среде. Как сообщают в ведомстве организацией были приняты меры к установлению контроля над судами, в настоящее время буксиры доставлены к месту отстоя.