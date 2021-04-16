Ледоход в Хабаровске: вода может подняться до неблагоприятной отметки

Спасатели держат руку на пульсе и готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации во время паводка Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Еще буквально вчера, 15 апреля лед на Амурской протоке был достаточно цельным и ровным, а уже сегодня, 16 апреля ожидается начало ледохода. Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, уровень Амура у Хабаровска может достичь отметки неблагоприятного явления.

По данным синоптиков на вечер 15 апреля, на реке Амур был ледостав, однако в закраинах наблюдался ледоход из протоки. Вода была выше обычного уровня уже на 2,5 – 3 метра. Возле села Казакевичево ледоход уже сплошной, здесь вскрылся лед еще 14 числа. Причем уровень воды достиг 999 сантиметров – рекордная отметка с 1935 года.

По прогнозам синоптиков, у Хабаровска протока вскроется сегодня-завтра, однако очевидцы уже сейчас, утром 16 апреля констатируют вздыбленный лед, глыбы взъерошены, вот-вот начнется движение.

- Ледоход – это всегда грандиозное зрелище. Тяжеленные, кажется, глыбы пытаются взобраться друг на друга во время вскрытия, как будто встают на дыбы, - говорит очевидец корреспонденту «Комсомолки».

Вода у Хабаровска может подняться до неблагоприятных отметок в 400-450 сантиметров, с затоплением поймы на глубину метр-полтора. В районе имени Лазо на реке Хор зафиксированы подвижки льда. Есть вероятность достижения неблагоприятной отметки подъема уровня воды.

Сейчас граница вскрытия Амурской протоки зафиксирована в районе Красной речки.

- В устьевой части протоки у Хабаровска днем 15 апреля начались подвижки льда, уровень воды 278 сантиметра. Интенсивность подъема воды за 4 часа составила на протоке у города 43 сантиметра, - сообщают в МЧС со ссылкой на синоптиков.

В поселке Корсаково уже подтопило несколько домов, об этом «Комсомолка» сообщала ранее. Местная жительница сняла на видео сложившуюся обстановку. Люди не могли выбраться из водяного плена и поехать на работу.

Что касается реки Уссури, то здесь льда уже нет. Уровень воды выше обычного на 2,4-3,5 метра. Неблагоприятная обстановка у сел Лончаково и Новосоветсвкое. На верхнем Амуре в Амурской области и близ села Игнашино подвижки льда начались раньше обычного срока на 10 дней. На территории ЕАО ледоход редкий. На данное время другие реки региона и ЕАО без существенных изменений. Продолжаем следить за ледоходом-2021.