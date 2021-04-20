Заманили голубями и хотели вывезти в арабские страны: дело о контрабанде редких кречетов передают в суд на Колыме

Фото: СУ СКР по Магаданской области

Богатства российской природы привлекают людей разного статуса и достатка по всему миру. Так, на Дальний Восток поглядывают арабский шейхи и богачи. Их главный интерес - дикие кречеты, которые считаются великолепными охотниками. В поисках лучших птиц в места обитания этих пернатых высаживается десант из браконьеров. Троих таких дельцов занесло на Колыму.

ВЫПУСКАЙТЕ ГОЛУБЕЙ

Арабские шейхи - большие поклонники соколиной охоты, а в ней нет помощника лучше, чем кречет. За стремительную птицу щедро платят: от 30 до 50 тысяч долларов. За редких особей отдают порядка 100-200 тысяч долларов. Особый шик - белые самки, их цена может доходить до миллиона долларов. В России кречеты занесены в Красную книгу как исчезающий вид. Добыча этих метких пернатых запрещена законом.

На птиц надевали клобучок. Фото: СУ СКР по Магаданской области

В 2020 году на Колыму приехали двое мужчин из Алтайского края и Тюменской области. Валерий и Игорь (все имена изменены - прим. ред.) прибыли с одной целью: поймать и вывезти из страны краснокнижных кречетов. Редкие птицы с Колымы, по информации источника «КП», должны были пополнить коллекцию помощников для соколиной охоты арабских богачей. В какую конкретно страну должны были отправиться пернатые - не называется.

В машине гостей Колымы нашли приспособления для ловли кречетов. Фото: СУ СКР по Магаданской области

Следующей остановкой нежеланных гостей было побережье Охотского моря в районе села Тахтоямск. Здесь на участке местного пенсионера Валерий и Игорь оборудовали базу. Ловили редких птиц на голубей. С 16 октября по 10 ноября мужчины поймали семь кречетов. На птиц надевали клобучок (шапочка, закрывающая глаза), чтобы они не пугались посторонних силуэтов, и хранили на той же базе.

Мужчины поймали семь кречетов. Фото: СУ СКР по Магаданской области

ВЕРТОЛЕТ. МАГАДАН. ЗАДЕРЖАНИЕ

Долгий путь кречетов начался 10 ноября. Валерий и Игорь положили птиц в сумки и погрузили в частный вертолет. Воздушное судно приземлилось в пригороде Магадана, оттуда мужчины должны были ехать на машине до места временного хранения соколообразных. Добраться до убежища неудавшиеся контрабандисты не успели - по пути их задержали сотрудники ФСБ.

Птиц перевозили в сумках. Фото: СУ СКР по Магаданской области

- Уголовное дело в отношении двоих гостей региона возбуждено по статье «Незаконные добыча, содержание, хранение, перевозка особо ценных диких животных…, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Пенсионеру предъявлено обвинение по статье «Пособничество в совершении вышеуказанного преступления», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Перчатка для соколиной охоты, которая защищает от острых когтей кречета. Фото: СУ СКР по Магаданской области

Добраться до убежища неудавшиеся контрабандисты не успели – по пути их задержали сотрудники ФСБ. Фото: СУ СКР по Магаданской области

Кречетов в целости и сохранности выпустили на волю, ущерб оценили в восемь миллионов рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину. Уголовное дело будет передано в суд. Обвиняемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В машине гостей Колымы нашли приспособления для ловли кречетов. Фото: СУ СКР по Магаданской области

СПРАВКА «КП»

Кречеты - самые крупные птицы из семейства соколиных - известны как изящные охотники много веков. Упоминание этих соколообразных встречается даже в «Слове о полку Игореве», написанном в XII веке. Обитает кречет в арктических и субарктических климатических зонах Северной Америки, Азии и Европы. Излюбленные места - Алтай, Тянь-Шань, Гренландия, Камчатка, Командорские острова.

Ловят кречетов в основном в период миграции - осенью или зимой. Ловушки пернатых хищников поджидают на побережьях Берингова и Охотского морей, а также на возвышенностях (например, линии электропередачи), куда садятся птицы и высматривают добычу. Силки представляют собой сетку, в которой находится приманка, чаще всего это голубь. Кречет видит добычу, заходит в ловушку, и сеть падает на него сверху - птичка поймана.

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