Волонтеров и соцработников края протестируют перед Днем Победы Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня на оперативном штабе по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева предложила обследовать всех участников праздничных мероприятий, которые будут контактировать с ветеранами Великой Отечественной войны.

- Мы очень внимательно рассматриваем план мероприятий по подготовке к 9 Мая. У нас есть предложение обследовать, как бы то ни было, всех участников, которые непосредственно будут контактировать с ветеранами. Сюда относятся работники социальных служб и волонтеры. За три дня до мероприятий или предполагаемых контактов с ветеранами рекомендуем провести ПЦР-исследования. Мы готовы оказать содействие в этом своими лабораториями. Нам нужны списки, - сказала Татьяна Зайцева.

Предложение было принято для обработки. В то же время представители Ванинского района подняли вопрос о проведении акции «Бессмертный полк».

- «Бессмертный полк» - это все-таки знаковое событие. Может быть, в каком-то варианте его можно провести? Потому что как-то нивелировать этот вопрос было бы печально, - обратились представители Ванинского района к заместителю председателя правительства края по социальным вопросам Евгению Никонову.

В свою очередь Евгений Леонидович дал строгий, но неоднозначный ответ.

- Уже завтра я буду с визитом в Ванинском районе, и этот вопрос мы с вами обсудим. Как раз вы мне расскажете, как у вас чудесно идут дела с вакцинацией, - сказал Евгений Никонов.