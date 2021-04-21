Минирование школ в Хабаровске: онлайн-террористы «заложили бомбы» с вечера

Сообщения о заложенных взрывчатках поступили в семь учебных учреждений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Интернет-террористы 21 апреля обрушили на Хабаровск волну минирований. Выбор проходимцев пал на школы и гимназии. Хулиганы отправили электронные письма, в которых угрожали взорвать учреждения. Ряд школ получил сообщения о минировании накануне.

Письмо с угрозой взрыва пришло на электронную почту городского управления образования поздним вечером, 20 апреля. В сообщении значились краевая школа-интернат и школа «Открытие». Экстренные службы проверили учреждения ночью, бомб обнаружено не было.

В среду, 21 апреля, сообщения о заложенных взрывчатках поступили в семь учебных учреждений краевой столицы. Угрозы, по предварительным данным, получили школы №№27, 66, гимназии №№ 3 и 5. В администрации Хабаровска отметили, что идет эвакуация.

- Эвакуировано 234 сотрудника школ и гимназий, 180 детей. Гимназия №3 проверена, ученики возвращаются на занятия. Остальные школы проверяют, - прокомментировала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Хабаровска.

Проигнорировать сообщения о заложенной бомбе экстренные службы не имеют права, даже понимая, что они ложные. На вызов едут все: полиция, кинологи, пожарные, врачи, ОМОН и ФСБ. Специалисты осматривают здание в поисках взрывчатки, на это время работа объекта парализуется. Минеров мало интересует, что кому-то в данный момент помощь фельдшеров куда нужнее, а оперативник мог бы поймать вора.

Напомним, что последний раз онлайн-террористы минировали школы 5 апреля. Тогда уроки были сорваны в 70 школах Хабаровска. Угрозы проходимцев не подтвердились.