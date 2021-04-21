«Студвесна-2021»: кто получил главные студенческие награды Хабаровского края? Фото: togulife

С 8 по 16 апреля в Хабаровске прошел очный этап краевого фестиваля «Студенческая весна - 2021». Программа включала в себя два направления - «Творчество» и «Наука». Хабаровский край является одним из немногих регионов, который ежегодно проводит научное направление «Студвесны». Кроме хабаровчан научную «Студенческую весну» также организовывают в МГТУ имени Н. Э. Баумана и СПбГУТ имени М. А. Бонч-Бруевича.

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

В Год науки и технологий огромное внимание уделили организации именно научного направления фестиваля. В этом году классическую программу дополнили образовательными воркшопами, которые часто проводятся на молодежных форумах. Таким образом участники смогли не только представить заранее подготовленные исследования, но и разработать новые идеи в рамках «Студвесны».

«Студвесна-2021»: кто получил главные студенческие награды Хабаровского края? Фото: togulife

- То, что сейчас в тренде у студентов, в дальнейшем становится трендом всей страны. Поэтому все, что сейчас делается на фестивале «Студенческая весна» - это прототип будущего, - сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Свои научные исследования представили более ста студентов со всего края и ЕАО. Больше всего наград ушло в копилку Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) - три первых места, два вторых и одно третье. Чуть менее результативной оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы - по два первых и вторых места, и только одно третье. Кстати, студенты РАНХиГС единственные смогли отвоевать сразу все призы номинации «Социология, социальная политика, связи с общественностью, государственное и муниципальное управление».

СТРЕЛЯЕМ НА СЦЕНЕ В ЛЮДЕЙ

В творческом направлении дела обстояли не менее насыщенно. За четыре дня члены жюри посмотрели 240 номеров и шесть спектаклей. Танцы, песни, стихи, гимнастика, фокусы, барабанное шоу и многое другое подготовили студенты края. По результатам фестиваля три гран-при - по «Музыкальному» и «Театральному» направлениям, а также по итогам фестиваля-конкурса спектаклей студенческих театров - ушло в Тихоокеанский государственный университет. Гран-при «Танцевального направления» достался студенту Хабаровского государственного института культуры Александру Сергееву. А гран-при за «Журналистику» забрал ДВГУПС.

«Студвесна-2021»: кто получил главные студенческие награды Хабаровского края? Фото: togulife

- У нас вообще не было мыслей про гран-при, - рассказывает участник мим-студии «Бонжур» Тихоокеанского государственного университета» Юрий Ракушевский. - В начале награждения, когда со сцены объявили, что я получил специальный приз жюри по «Театральному направлению», мы всем коллективом жутко обрадовались. Но это чувство стало покидать нас, когда стало ясно, что первое, второе и третье места не наши. Когда до нас дошло, что гран-при у нас, мы были шокированы и просто стали смеяться. Ведь ни у нашего руководителя, ни у нас самих не было цели взять высокие награды нашими номерами. Хотелось просто повеселить зрителей.

Обладатели гран-при «Театрального направления» мим-студия «Бонжур» на фестивале представили две постановки: трагисказку в одном действии «Винни-Пух и омерзительная пятерка» и документальную драму «Юмористическая Россия». Постановщиком выступил руководитель студии, актер хабаровского театра «Триада» Илья Ли.

«Студвесна-2021»: кто получил главные студенческие награды Хабаровского края? Фото: togulife

- Номера готовились очень долго. Мы рассчитывали, что представить их удастся еще в прошлом году, однако пандемия сместила сроки, - рассказывает Юрий Ракушевский. - Главная особенность наших постановок - юмор. Он не такой, какой ожидаешь увидеть на «Студенческой весне». Тут участники обычно выходят на сцену с классическими произведениями и литературными шутками. А потом выходим мы и стреляем из пистолета в людей.

В этом году лучшие творческие студенты края отправятся 15 мая на всероссийский этап фестиваля в Нижний Новгород.