Работники культуры Хабаровского края не спешат прививаться от коронавируса Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 21 апреля, министр культуры края Юрий Ермошкин обратился к работникам подведомственных организаций с просьбой серьезнее подойти к вопросу вакцинации.

- Всего у нас 1777 сотрудников, из них 1124 подлежат вакцинации. На сегодняшний день привились только 105 человек, - сказал Юрий Ермошкин. - Уже разработаны прививки, которые не содержат в себе коронавирус. Поэтому вакцинация - это, в принципе, безопасно. Нужно довериться науке и провести работу в коллективах. Те, кто уже привился из нашего сектора - живы и здоровы.

Напомним, что вчера, 20 апреля, в ходе оперативного штаба по коронавирусу зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов не оценил низкие показатели вакцинирования среди работников культуры. Одной из причин затяжной вакцинации среди работников культуры Юрий Ермошкин назвал несовместимость компонентов вакцины от коронавируса с прививкой от клещевого энцефалита, которую недавно поставили некоторые работники подведомственных учреждений. Такой ответ не устроил зампреда Хабаровского края, и он настоятельно рекомендовал министру культуры активизировать работу и восполнить отставание от графика.

- Сейчас есть перспектива третьей волны. Если, не дай бог, она случится, нужно быть готовыми. Это ваши здоровье и безопасность, - сказал Юрий Ермошкин. - Коллеги, мы все одна команда. Мы здесь живем, и будем жить и работать. Мы сохраняем и создаем культуру. А это очень важно и ценно.