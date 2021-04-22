Когда отключат отопление и горячую воду в Хабаровске в 2021 году?

Сроки отключения горячей воды и отопления перенесли на май Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за неблагоприятных погодных условий службы приняли решение отложить мероприятия.

- Чтобы приступить к работам и начать плановое отключение ГВС и отопления, необходимо, чтобы температура воздуха была не менее +8 градусов в течение пяти дней. Эта неделя была неоднозначной, а уже в грядущую субботу ожидается неблагоприятная погода и низкая температура воздуха, - сообщает Наталья Белуха, начальник пресс-службы АО «Дальневосточная генерирующая компания». - Надеемся, что больше нам не придется сдвигать сроки, и дальше все пойдет по плану.

Обновления в графике коснулись испытаний на определение тепловых потерь по ТЭЦ-3 - ТМ-31, ТМ-33. Они пройдут с 4 мая по 6 мая. Горячей воды лишатся жители:

- Краснофлотского района в границах улиц: Руднева, Тихоокеанская, Санаторная, Шелеста, Сибирская;

- Железнодорожного района, кроме улиц: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, района «Хабаровск-2» и пос. Горького;

- Центрального района в границах улиц: Карла Маркса, Краснодарская, Промышленная, Ленинградская, Ленина, Постышева, Ким Ю Чена, Некрасова.

Также на период с 4 по 6 мая были перенесены испытания на определение тепловых потерь тепломагистрали зоны ТЭЦ-1 ТМ-11 и ТМ-19. Временные отключения горячей воды огорчат жителей:

- Хабаровского района, а именно сел Ильинка и Ракитное;

- Железнодорожного района по улицам Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Бийская, Ангарская, ДОСы, Костромская, на Гаражном переулке, а также в районе «Хабаровск-2»;

- Индустриального района на улице Космической, 3 и Путевом переулке.

Далее отключения пройдут по плану.

С 11 по 13 мая гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут на Хабаровской ТЭЦ-2. Без горячей воды останутся жители:

- Кировского района, в границах улиц: Амурский бульвар, Джамбула, Металлистов, Тихоокеанская, Истомина;

- Центрального района, в границах улиц: Амурский бульвар, Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, нечетная сторона улицы Гамарника;

- Индустриального района в границах улиц: Калинина, пер. Доступный, Волочаевская, четная сторона улицы Гамарника.

С 17 по 19 мая на Хабаровской ТЭЦ-1 стартуют гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей. Горячего водоснабжения временно лишатся жители:

- Индустриального района;

- Центрального района в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона), Пушкина (до улицы Карла Маркса), Мухина (от Пушкина до Дикопольцева);

- Железнодорожного района по улицам: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, района «Хабаровск-2», а также сел Ильинка и Ракитное.

С 17 по 21 мая ограничения подачи ГВС будут и в селе Некрасовка. Там гидравлические испытания на прочность и плотность планируются на Некрасовской котельной.

С 17 по 23 мая такая же ситуация произойдет на котельной в Волочаевском городке. Несколько дней без горячей воды просидят жители улицы Подгаева.

С 24 по 26 мая запланированы завершающие мероприятия. В этот период состоятся испытания на прочность и плотность на ТЭЦ-3. Горячей воды лишатся жители:

- Краснофлотского и Кировского районов в границах улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской, Ленинградской;

- Железнодорожного района, исключая улицы: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2»;

- Центрального района в границах улиц: нечетной стороны Ленина, Ленинградской, Карла Маркса, Амурский бульвар, Гоголя.

В случаях возникновения опасности во время испытаний необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.