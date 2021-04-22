Ледоход в Хабаровске: огромные глыбы «выползли» на набережную и разрушили ограждения

Жертвой натиска стихии пало металлическое ограждение Фото: Петр МОЛОТОВ

Ледоход в Хабаровске преподносит сюрпризы. Буквально накануне Амур был чист, а 22 апреля на реке вновь появились торосы. Более того, огромные глыбы выбрались на сушу и добрались до самого верха основной набережной краевой столицы - это более 80 сантиметров.

Огромные глыбы выбрались на сушу и добрались до самого верха основной набережной краевой столицы Фото: Петр МОЛОТОВ

Буквально накануне Амур был чист, а 22 апреля на реке вновь появились торосы Фото: Петр МОЛОТОВ

- Извините, я просто испугалась. Кошмар! Обалдеть! Поломало! – говорят от неожиданности очевидцы на видео.

Этими кадрами поделилась с «КП» хабаровчанка, которая гуляла по набережной около полудня. Внезапно на сушу начал выползать лед, снося на своем пути все, что попадалось. Жертвой натиска стихии пало металлическое ограждение. Перепуганные люди стали отскакивать от глыб, попутно доставая телефоны из карманов.

Внезапно на сушу начал выползать лед, снося на своем пути все, что попадалось Фото: Петр МОЛОТОВ

Предположительно, лед пришел к Хабаровска с верховый Амура, где река и ее притоки начали вскрываться. Торосы выходят на берег и на Большом Уссурийском острове. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Перепуганные люди стали отскакивать от глыб, попутно доставая телефоны из карманов Фото: Петр МОЛОТОВ