Навал льда на берег: специалист объяснил редкое явление у Хабаровска

По Амуру пошли льдины, которые выбрались на центральную набережную Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровчане стали свидетелями редкого для города явления, которое называется «навал льда на берег». По Амуру пошли льдины, которые выбрались на центральную набережную краевой столицы. Торосы смели все на своем пути.

Амур у Хабаровска вскрылся ото льда 17 апреля. При этом уровень воды в реке был довольно высоким - 403 сантиметра. Амур очистился ото льда за несколько дней. Но уже 22 апреля по реке вновь пошли льдины. Гидрологи объяснили это тем, что Амур в верховьях и его притоки только начали вскрываться.

Немногочисленные хабаровчане, которые прогуливались по набережной в теплый апрельский денек (в краевой столице температура воздуха +24 градуса), стали свидетелями редкого для города явления. Около полудня лед с Амура выдавило на набережную на высоту порядка одного метра. На своем пути торосы смели металлические ограждения.

- В этом нет ничего необычного, на Амуре это случается ежегодно, чаще всего в тех местах, где люди не живут. А вот чтобы это явление повлияло на город - редкость. Связано оно с тем, что ледоход идет при высоком уровне воды, на изгибе русла лед по инерции упирается в правый берег, и его выдавливает течением, - рассказал Алексей Махинов, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

Ущерб, нанесенный стихией, уточняется.

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