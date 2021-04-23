Пожар на складе в Биробиджане: огонь бушует на площади в 15 тысяч «квадратов»

Пожарным удалось остановить распространение огня на огромной площади Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Пожар на складе в Биробиджане второй раз за месяц тушат сотрудники МЧС. Пилорама на Индустриальной улице загорелась 22 апреля. Пожарным удалось остановить распространение огня на огромной площади – 15 тысяч квадратных метров. Работы продолжаются.

Пожар продолжали тушить всю ночь Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Пожар на складе в Биробиджане случился в 16:45 часов. Сначала площадь возгорания была около 200 «квадратов», но огонь очень быстро распространялся по пилораме, стремителбно «поглощая» отходы деревообработки. Пожару присвоили II номер сложности. Это означает, что пламя бушует на большой площади, источников воды рядом мало, нужны дополнительные силы.

На жилые дома и другие объекты огонь перекинуться не успел Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В итоге к вечеру возгорание удалось локализовать силами 42 пожарных и десяти единиц техники. На жилые дома и другие объекты огонь перекинуться не успел. Пострадавших и погибших нет, эвакуация не понадобилась. Округу заволокло дымом.

\это не первый крупный пожар на пилораме Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Пожар продолжали тушить всю ночь, была развернута световая башня, чтобы освещать пепелище. 23 апреля работы продолжаются. Сейчас на месте работают десять человек, две пожарные машины и две спецтехники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

Сейчас на месте работают десять человек, две пожарные машины и две спецтехники Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Напомним, что это не первый крупный пожар на пилораме. 12 апреля сотрудники МЧС больше 17 часов тушили пламя. Огонь тогда бушевал на площади в 3000 квадратных метров. Пожарным пришлось развернуть рукавные линии длиной 1,5 километра до ближайшего источника воды.

Округу заволокло дымом Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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