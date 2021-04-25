Комсомольск готовится к навалу льда из Амура по хабаровскому сценарию Фото: Петр МОЛОТОВ

Комсомольск-на-Амуре готовится к проблемному ледоходу в связи с повышенным уровнем Амура. В Городе юности может повториться хабаровский сценарий навала льда на набережную. Об этом предупреждают специалисты краевого МЧС.

Сейчас уровень Амура у Комсомольска приблизился к отметке 500 см, за сутки вода прибыла на 67 см. Неблагоприятная отметка – 450 см, а опасная 650 см. В теории, если вода будет прибывать такими темпами, то удар стихии на Комсомольск может прийти в ближайшие три дня.

- Вероятен выход воды и навалы льда на участки дорог, линий связи, низких мест города, расположенных в пойме реки, не защищенных дамбами, - подчеркивают в краевом МЧС.

Пока же границы вскрытия Амура только подходит к Комсомольску. В районе села Малмыж наблюдается ледоход. Затоплены поймы Амура на участке между селом Елабуга и Комсомольском на глубину 0,1-1,4 метра, реки Уссури на глубину 0,3-0,7 метра.

Под ударом стихии может также оказаться населенный пункт Хуту в Ванинском районе. В ближайшие дни здесь ожидается повышение уровня воды на реке Тумнин. В зоне затопления могут оказаться дачные участки и дома, расположенные в низинах и поймах. Местные власти и МЧС приведены в состояние повышенной готовности и готовы отреагировать в случае возникновения угрозы. Жителям населенного пункта рекомендовано предпринять меры по сохранению имущества, личной безопасности.

В Хабаровске гидрологическая обстановка стабилизировалась. Уровень Амура у города составил 141 см, за сутки он снизился на 36 см.

Процесс вскрытия рек и ледохода находится на мониторинге и контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано взаимодействие с администрациями муниципальных районов и главами поселений.