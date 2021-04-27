Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Хабаровском крае

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 27 апреля, в Хабаровском крае «Волонтеры Победы» приступили к раздаче георгиевских лент. Добровольцы вышли на площадь им. Ленина.

- В этом году мы вручим более 50 тысяч георгиевских лент жителям всего края. Мы не просто отдаем ленту каждому желающему, но и рассказываем, как правильно носить ее. Нередко мы замечаем, что ленту используют не по ее прямому назначению: могут закрепить на поводок собаке, антенну машины и многое другое. Так делать нельзя. Есть только одно место, куда может быть прикреплена ленточка: прямо у сердца, с левой стороны, на лацкане пиджака или куртки, - рассказывает Анастасия Брага, руководитель Хабаровского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Помимо ленты каждому человеку выдается памятка Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Помимо ленты каждому человеку выдается памятка, в которой есть вся информация о символе и правилах использования. Принципиальных изменений в организации акции в сравнении с прошлыми годами нет. Порядка 50 тысяч лент распределят по населенным пунктам края и передадут в муниципальные отделения движения «Волонтеры Победы».

- На территории Хабаровска будет распространено от 10 до 15 тысяч лент. «Волонтерам Победы» в раздаче лент помогут юнармейцы и курсанты военно-патриотических клубов. Ребята будут стоять в местах массового скопления людей: торговые центры, площади. Всего планируется организовать около 10-15 точек распространения. Ищите волонтеров, их легко узнать по сине-голубой одежде, - говорит Семен Панюшкин, заведующий сектором социально-экономического развития управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска.

Раздавать символ Победы будут до 9 Мая Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В первый же день ленту удалось вручить и гостям краевой столицы. По площади в обеденное время гулял житель Череповца.

- Как вовремя мы вышли погулять. Ленточку выдали, - рассказывает череповчанин. - Сам я не из Хабаровска. Приехал навестить внучек. С младшенькой гуляем по площади, а старшая сейчас в музыкальной школе, на занятии по скрипке.