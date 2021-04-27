Догхантеры на охоте: в Совгавани проблему с бродячими собаками решают радикально

Бездомных животных массово травят неизвестные. Фото: Павел Проскурин.

В Советской Гавани местные жители решили радикально решить проблему бродячих собак. Бездомных псов начали массово травить. Свидетелями ужасающих картин с трупами животных становятся и несовершеннолетние.

Напомним, пару недель назад от жителей города начали поступать обращения в администрацию с жалобами на стаи бродячих собак, которые терроризировали совгаванцев. Родители боялись выпускать детей на улицу, так как псы облюбовали удобные детские площадки, где есть песочницы. Представители администрации только разводят руками - в районе нет ни одного официального приюта, где должны содержаться отловленные животные. Также никто из предпринимателей не заявился на аукцион по «оказанию услуг по обращению с животными без владельцев на территории Советско-Гаванского муниципального района». Нет приюта, нет службы ловли и передержки собак, страдают обычные люди.

Бездомных животных массово травят неизвестные. Фото: Павел Проскурин

Совгаванцев, видимо, такая ситуация не устраивает. Поэтому в городе появились анонимные догхантеры, которые начали массово травить бродячие стаи. Дошло до того, что горожане каждое утро находили трупы животных в самых разных местах.

- Проблема с бездомными собаками в Советской Гавани остра уже более пяти лет. Собачьи стаи, прикормленные гражданами в общественных местах, пугают и иногда даже кусают прохожих. В особой опасности, конечно, находятся дети, которые часто не понимают, чем провоцируют животных к атаке, и не могут сами себя защитить, - рассказывает житель города Павел Проскурин.

Средства на решение этой проблемы законными методами (то есть устройство приемника и содержание в нем собак, включающее кормление, уход, медобслуживание, стерилизацию и чипирование) в бюджете района отсутствуют. Как результат - разрастание численности бездомных собак, их агрессивное поведение, всплеск жалоб на бездействие администрации. Массовой травлей история разрастания численности собак заканчивается уже не первый год. Это превратилось в своеобразную «традицию».

- Трупы животных, разумеется, убирают с улиц, однако места, где собака погибает в муках, почти всегда разные, так что встречи с умирающими животными неизбежны. Недавно одну из собак дети обнаружили прямо возле забора детского сада, - продолжает Павел Проскурин.

Очевидно, что силами одних лишь местных властей эту проблему не решить. Жители уже готовят коллективное обращение в правительство края с просьбой о помощи.