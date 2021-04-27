«На ливневки в городе никто не обращал внимания»: мэр Хабаровска Сергей Кравчук в эфире радио «КП»

Мэр краевой столицы был одним из первых гостей, которые посетили нашу студию Фото: Сергей ПЯТКОВ

Радио «КП» отмечает два года с момента начала вещания в Хабаровске. Мэр краевой столицы был одним из первых гостей, которые постели нашу студию. Как и два года назад градоначальник в течение часа отвечал на вопросы слушателей. В эфире Сергей Кравчук рассказал о состоянии ливневой канализации в Хабаровске, автобусах, уборке города и дал несколько поручений.

ДОРОГИ

Это, наверно, одна из самых животрепещущих тем для горожан. Большинство вопросов, поступивших в студию радио «КП»Хабаровск», касались состояния улиц, ремонта трасс и тротуаров. Так, Сергей Кравчук рассказал, что в районе Демьяна Бедного может появиться пешеходная дорожка, а квартал Морякам-Амурцам, возможно, к 2023 году обзаведется дорогой. Предварительно предстоит провести проектно-изыскательские работы и подготовить сами проекты.

Валентина Анатольевна из частного сектора поселка имени Горького посетовала на плохое состояние улицы Дальней.

- Мы заброшены, нам никто не помогает ничем. Мы – старики - живем здесь, у нас дорогу не чистят зимой, а летом так вообще не пройдешь. Такси нас высаживают на краю нашей улицы. Все разбито, колонки нет. Хоть немного обратите на нас внимание, - сказала Валентина Анатольевна.

- Я ваш вопрос услышал, будет дано поручение, специалисты проедут, посмотрят состояние дороги, оценят возможность подключения к системе центрального водоснабжения. В городе работает программа по обеспечению частного сектора водопроводными колонками, - сообщил в эфире Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Дозвонившийся в студию Павел Анатольевич интересовался ямочным ремонтом:

- Каждый год я наблюдаю весной процедуру напыления крошки горячим битумом на дорогах Хабаровска. В частности, речь идет о Пионерской, проспекте 60-летия Октября. Только пройдет дождь или снег, все трещины на месте, битум и крошка смыты.

- Это вынужденная мера, которая не позволяет воде попадать в трещины. От них никуда не деться, поэтому мы будем этим заниматься. А ямочный ремонт идет в плановом режиме, - отметил градоначальник.

Отдельный вопрос касался пешеходных переходов. Слушателей интересовало состояние «подземки» на остановке Павленко. Этот переход и внешне выглядит неприглядно, а внутри - сплошная грязь.

- Я был на этом переходе и согласен с вами. Даже поддержу в том, что подземный переход не только на Павленко оставляют желать лучшего. Это мы с вами где-то виноваты в том, что эти объекты находятся в таком состоянии. Буквально на этой неделе будет сделан ремонт подземного перехода на Павленко как внешне, так и внутренне. Я обращаюсь к нашим жителям: берегите наше имущество. Ремонты и содержание проводятся на наши налоги, поэтому, зачем нам несколько раз в год тратить средства на подземный переход, который мы сами приводим в неприглядное состояние. Лучше эти деньги потратить на благоустройство дворов, - призвал Сергей Кравчук.

ЛИВНЕВКИ

Вторая по популярности тема – ливневая канализация. Каждый ливень город плывет, топит низины. Сход снега аналогично сопровождается подтоплениями. Например, такая ситуация ежегодно происходит на одной из основных магистралей Хабаровска – проспекте 60-летия Октября.

- В Хабаровске на ливневую канализацию не обращали практически никакого внимания. Дано поручение, управление дорог и внешнего благоустройства ведет проектирование ливневки вдоль проспекта до улицы Аэродромной, - заявил мэр краевой столицы.

Строительство ливневой канализации, по словам градоначальника, - самая основная часть расходов. Дешевле проложить водопровод. Например, возведение ливневки на проспекте 60-летия Октября предварительно обойдется в 180-200 миллионов рублей, а в районе дома №20 на Панькова – порядка 20 миллионов рублей.

- Хочу сказать по Панькова: там вообще нет канализации. Она поверхностная, рельефная, как вода течет, так и течет. Принято решение, оно очень тяжело нам далось, мы будем проектировать ливневку, - добавил мэр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Много вопросов в студию радио «КП»-Хабаровск» поступило по поводу благоустройства скверов и дворов. В городе работает программа грантовой помощи собственников многоквартирных домов. Благодаря ей люди могут привести в порядок дворы, главное условие – софинансирование. Собственники должны оплатить 40 процентов стоимости проекта. Заявку на участие в такой программе подали жители дома №29 по улице Демьяна Бедного.

Также будет благоустроено пять скверов: Пограничной славы, сквер в районе центра «Восхождение», Русских сказок в парке Северный, парк имени Гагарина и сквер, посвященный врачам.

- Прошу горожан, которые живут рядом, активно принять участие в контроле по производству работ. Благодаря вам подрядчики дисциплинируются и не допускают недоделок в процессе, они учитывают ваши замечания и предложения, - добавил мэр Хабаровска.

С 1 апреля в краевой столице идет санитарная очистка города. С 22 по 24 апреля в городе проходил субботник. На уборку улиц вышли более 25 тысяч человек. За три дня ликвидировано около 30 свалок, высажено около 3000 деревьев и саженцев, отремонтировано 32 здания, приведено в порядок 37 скверов.

Это лишь ряд тем, на которые слушатели поговорили с мэром Хабаровска. Полную запись эфира можно послушать и посмотреть ниже.