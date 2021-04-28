Как будут работать поликлиники Хабаровска на майские праздники в 2021 году?

Для медучреждений города и края сделали четыре выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа поликлиник Хабаровска на майские праздники в 2021 году немного изменится с учетом дополнительных выходных. Для медучреждений города и края сделали четыре выходных, еще два дня амбулатории будут трудиться в режиме «субботы». Полный график работы поликлиник региона - в материале «КП».

Напомним, что Владимир Путин продлил майские выходные в 2021 году. Россияне (не все, конечно) будут отдыхать десять дней - с 1 по 10 число. Новые установки внесли коррективы в работу поликлиник Хабаровска на майские праздники в 2021 году. Амбулатории отдыхают 1, 2, 9 и 10 числа. Стационары в эти дни будут оказывать только экстренную и неотложную помощь.

В режиме «субботы» поликлиники края будут работать 3 и 8 мая. Это означает, что определять график для дежурного врача или бригады будет руководство амбулаторий. По такому же принципу в эти дни пройдет вакцинация от коронавируса.

- В обычном режиме поликлиники Хабаровска на майские праздники в 2021 году будут работать 4, 5, 6 и 7 числа. Все записи к терапевтам и узким специалистам, выпавшие на эти даты, сохраняются. Прививки от ковида людям будут ставить в обычном режиме. Плановые операции в больницах не отменяются, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:

В первую очередь, конечно, в скорую помощь по номеру: 112. Фельдшеры оценят состояние человека и сами отвезут в нужную больницу в случае необходимости. Также круглосуточно работают травмпункты, в которые можно обратиться самостоятельно.

Пункт неотложной помощи Краевой клинической больницы №2:

Адрес: улица Волочаевская, 106.

Телефон: 22-31-18.

Травмпункт городской поликлиники № 11:

Адрес: улица Суворова, 38.

Телефон: 51-01-11.

Детский травмпункт:

Адрес: улица Прогрессивная, 8.

Телефон: 91-04-43.

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