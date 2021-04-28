«Неожиданно слышать»: глава ЕАО оценил слова Хуснуллина об объединении региона

«Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители», - считает глава ЕАО Фото: Правительство ЕАО

Губернатор Еврейской автономии прокомментировал слова вице-премьера о включении региона в состав Хабаровского края. Напомним, что во время научной конференции Марат Хуснуллин заявил, что в России слишком много субъектов. По его личному мнению, нужно объединить ряд регионов для большей эффективности.

Особую полемику в соцсетях вызвала фраза вице-премьера: «Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься». Некоторые жители ЕАО и Хабаровского края высказались за объединение регионов: «Тогда мы получим заводы и сельское хозяйство области», - ликуют одни. «Нам уютно в своей ЕАО», - пишут другие. Третьи считают, что долги области серьезно ударят по экономике Хабаровского края.

Свою позицию по этому вопросу обозначил глава области. Ростислав Гольдштейн считает, что «вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители».

- Весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом, а именно Еврейской автономной областью. Такие вопросы решаются на уровне президента страны и премьер-министра. Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО - сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия, - сказал Ростислав Гольдштейн, глава Еврейской автономии.

Напомним, политологи считают, что Марат Хуснуллин невольно проговорился, и вопрос об объединении ЕАО и Хабаровского края все же рассматривается. Однако официальный представитель вице-премьера поспешил опровергнуть информацию, заявив, что «эта тема в правительстве не поднималась».

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По мнению политологов, Марат Хуснуллин невольно проговорился (подробнее)