Где и когда байкеры Хабаровска откроют сезон в 2021 году

8 мая в Хабаровске откроется байкерский сезон. Фото: Юрий Золотарев.

В 2021 году байкеры Хабаровска откроют свой сезон 8 мая. Сбор участников в этом году пройдет на территории «Платинум Арены» и начнется в 13:00.

- Традиционно сбор происходил на Комсомольской площади, но в этом году мы решили изменить локацию. Самая главная причина – размер площади. Она слишком маленькая для наших масштабов. Там постоянно возникал дорожный коллапс и водители автомобилей жаловались. Мы решили устранить эту проблему сменой локации. «Платинум Арена» уже согласована. Осталось провести переговоры с МВД, чтобы обеспечить общественный порядок, - рассказал Игорь Байметов, член мотоклуба Iron Tigers Khabarovsk.

К 15 часам колонна байкеров отправится в сторону «Заимки». Именно там целый день будут проходить мероприятия в честь открытия сезона.

- Если кто-то из гостей открытия захочет прокатиться с кем-то из байкеров до «Заимки» - пожалуйста. Главное, чтобы был шлем, - добавил Игорь Байметов.

После торжественной церемонии открытия гостей праздника ждет концерт, на котором выступят пять кавер-групп города. Будут организованы фотозоны с мотоциклами, конкурсы, розыгрыши, фудкорт с едой и напитками, а в финале байкеры запустят фейерверк.

По традиции, на открытие сезона в Хабаровск приедут мотоциклисты со всех ближайших городов. Ожидаются гости из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Ванина, Благовещенска, Артема и многих других.

Кстати, хабаровские байкеры уже успели побывать на открытии сезона во Владивостоке. Мотоклуб «Поршни» в составе десяти человек выехал из краевой столицы ранним утром 23 апреля.

- Мы доехали часов за восемь-девять. Сначала посетили клуб-побратим в городе Артем. Поели краба, переночевали и с самого утра направились во Владивосток на открытие сезона. Собирались все на площади Цесаревича, - рассказал Юрий Золотарев, член мотоклуба Хабаровска «Поршни».

Хабаровские байкеры уже успели побывать на открытии сезона во Владивостоке. Фото: Юрий Золотарев.

К соседям в Приморье отправились и другие байкеры Хабаровска. Как признался Юрий Золотарев, возвращаться обратно было сложнее, так как со дня открытия сезона регион накрыла плохая погода.

- Открытие байкерского сезона на Дальнем Востоке всегда начинается с Владивостока. Сначала мы едем к ним, а потом они к нам. Теперь ждем приморских коллег к нам в гости. Затем поедем на открытие в Еврейскую автономную область, а потом в Благовещенск, - продолжил Юрий. – Вообще, это был наш первый масштабный выезд в этом году. Мы только недавно расчехлились. Надо было вновь почувствовать дорогу, понять ее философию.

Юрий отметил, что сейчас его привлекает комфортная езда на мотоцикле.

- Я уже не езжу на скоростных. У меня практически диван на колесах. В нем играет музыка, есть подстаканник, куда можно поставить кофе. Начинал я, конечно, со спортбайка. В 18 лет на нем же и разбился, не по своей вине, а из-за отсутствия опыта. С годами пришел и опыт, и осознание, что нужно уважать всех участников дорожного движения. Я ведь люблю жизнь, значит, не должен никому мешать. Мотоцикл ошибок не прощает. Разогнать его до запредельной скорости проще простого, но остановить очень сложно. А вообще, мотоцикл – это мое признание в любви дороге, - добавил Юрий.

Напомним, что в 2019 году Хабаровск посетили байкеры из известного московского клуба «Ночные волки». В Спасо-Преображенском кафедральном соборе их благословили на дальнейшее путешествие.