Стала известна полная программа мероприятий ко Дню города в Хабаровске в 2021 году

На День города в программе мероприятий запланированы фестивали «Счастливый Хабаровск» и «Амурские волны» Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Редакция «КП»-Хабаровск» публикует полную программу мероприятий на День города, который состоится 29 мая 2021 года. Свое 163-летие город отмечает 31 мая, но так как в этом году праздничная дата выпадает на будний день, масштабное празднование перенесли на выходные. По традиции в краевой столице в День города пройдут два крупных мероприятия - международный фестиваль «Амурские волны» и арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск».

Девятый музыкальный фестиваль «Амурские волны» будет греметь в Хабаровске с 24 по 31 мая. В этом году площадки для выступления военных оркестров определены на площади Славы и «Ерофей Арене». Традиционный марш-парад пройдет по улице Муравьева-Амурского, а сольные выступления на закрытых локациях - в Городском дворце культуры, КДД «Русь», Хабаровском краевом музыкальном театре и Хабаровском краевом театре драмы.

- Ради арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» перекроют проезжую часть по улице Муравьева-Амурского от улицы Дзержинского до Комсомольской площади. Радовать жителей и гостей города праздником мы будем с 15:00 до 18:00. Уже сейчас для участия подали заявки 40 организаций разных форм собственности, - рассказала Мария Князева, главный специалист управления культуры администрации Хабаровска.

После годичного перерыва «Счастливый Хабаровск» вернется на улицы города и воспылает ярче прежнего. Логически все действо разделится на 12 тематических блоков: спорт, хендмейд, шоу, художники и многое другое.

- Сейчас занимаемся проработкой лечебно-профилактической зоны, в ходе работы которой все желающие смогли бы пройти обследования или получить консультацию специалистов, - отметила Мария Князева.

Объять необъятное попытаются организаторы фестиваля. Так, на «Совкино» планируется размещение площадки «Мой многонациональный край/город». Здесь будет выставка и продажа уникальной продукции, созданной с учетом национальных особенностей участников. Как всегда, не обойдется и без мастер-классов.

Объять необъятное попытаются организаторы фестиваля Фото: Борис КОКУРИН

В районе дворца детского творчества «Маленький принц» расположится «Волшебный мир Гарри Поттера». Такого поворота явно не ожидали фанаты поттерианы.

- Захотелось сделать что-то свое по примеру парка развлечений в Осаке. Мы установим хромакей - специальный зеленый экран, стоя на фоне которого можно будет сделать снимок с одним из видов вселенной «Гарри Поттера». Также на этой площадке мы проведем чемпионат по квиддичу, приходите поболеть за любимую команду, - добавила Мария Князева.

Не менее волшебная тусовка соберется на улице Комсомольской. Там проведут «Битву орков» - театрализованные соревнования по силовому экстриму. Кстати, за действием можно будет не только наблюдать, но и поучаствовать.

- Спортивные федерации края проведут показательные выступления в районе торгового дома «Лотос». Еще мы ждем, что к нам присоединятся хабаровские дрифтеры и клуб «Автозвук». Естественно, включать музыку на весь город мы не собираемся, но послушать песни, посвященные городу, было бы неплохо. Думаем еще и о том, чтобы переместить поближе к «Автозвуку» хип-хоп коллективы, чтобы получилось настоящее шоу, - объяснила Мария Сергеевна.

Напротив Театра юного зрителя будет площадка «Русская слобода». Как обещают организаторы, узкоспециализированные коллективы покажут невиданные костюмы и предметы быта из жизни людей на Руси. Однажды на такой локации появлялась даже шкура настоящего медведя.

Вишенкой фестиваля станет картонный замок-лабиринт размером два на четыре метра. Гостям «Счастливого Хабаровска» представится возможность раскрасить его. Таким образом появится новый мобильный арт-объект.