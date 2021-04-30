Арктическая техника и новые танки: что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске

В Хабаровске прошла первая репетиция парада Победы с техникой Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Грохочущие танки, огромные зенитно-ракетные комплексы и машины времен Великой Отечественной войны - в Хабаровске прошла первая репетиция парада Победы с техникой. В этот раз в колонне пройдут новые образцы вооружения, впервые по центру города проедут машины, окрашенные в арктические цвета. Что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске - в материале «КП».

В колонне пройдут новые образцы вооружения Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Всего по улицам города проедут более 135 единиц техники Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Впервые в параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске примут участие танки Т-80БВМ с улучшенной защитой и прицелом, зенитно-ракетные системы С-300В4 и снегоболотоходы «Алеут». Всего по улицам города проедут более 135 единиц техники. Некоторые образцы вооружения будут окрашены в арктические цвета.

Некоторые образцы вооружения будут окрашены в арктические цвета Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Бело-черно-серый - цвета техники, которая несет боевое дежурство на севере страны Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В параде примут участие сотрудники и сотрудницы разных структур Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество техники Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество техники, участвующей в параде. Появились более современные образцы. Будет задействовано более 100 воздушных судов: современные вертолеты, истребители, - сообщил генерал-майор Андрей Терюхов, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по вооружению.

«Комсомолка» показывает кадры с репетиции парада Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Всего по улицам города проедут более 135 единиц техники Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Напомним, что парад Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске станет рекордным - по центру пройдут более 3,7 тысячи военных, кадетов и курсантов. Шествие «Бессмертного полка» отменено из-за коронавируса, оно пройдет онлайн. Праздничный салют запланирован на 22:00 часа.

По Хабаровску проедут Т-34 Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Парад Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске станет рекордным Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Военные ждут начала репетиции Фото: Мария МИШКИНА

Что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске - в материале «КП» Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ