Арктическая техника и новые танки: что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске

В Хабаровске прошла первая репетиция парада Победы с техникой
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Грохочущие танки, огромные зенитно-ракетные комплексы и машины времен Великой Отечественной войны - в Хабаровске прошла первая репетиция парада Победы с техникой. В этот раз в колонне пройдут новые образцы вооружения, впервые по центру города проедут машины, окрашенные в арктические цвета. Что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске - в материале «КП».
В колонне пройдут новые образцы вооружения
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Всего по улицам города проедут более 135 единиц техники
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Впервые в параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске примут участие танки Т-80БВМ с улучшенной защитой и прицелом, зенитно-ракетные системы С-300В4 и снегоболотоходы «Алеут». Всего по улицам города проедут более 135 единиц техники. Некоторые образцы вооружения будут окрашены в арктические цвета.
Некоторые образцы вооружения будут окрашены в арктические цвета
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Бело-черно-серый - цвета техники, которая несет боевое дежурство на севере страны
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
В параде примут участие сотрудники и сотрудницы разных структур
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество техники
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
- По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество техники, участвующей в параде. Появились более современные образцы. Будет задействовано более 100 воздушных судов: современные вертолеты, истребители, - сообщил генерал-майор Андрей Терюхов, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по вооружению.
«Комсомолка» показывает кадры с репетиции парада Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Всего по улицам города проедут более 135 единиц техники
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Напомним, что парад Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске станет рекордным - по центру пройдут более 3,7 тысячи военных, кадетов и курсантов. Шествие «Бессмертного полка» отменено из-за коронавируса, оно пройдет онлайн. Праздничный салют запланирован на 22:00 часа.
По Хабаровску проедут Т-34
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Парад Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске станет рекордным
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Военные ждут начала репетиции
Фото: Мария МИШКИНА
Что покажут на параде Победы 9 мая 2021 года в Хабаровске - в материале «КП»
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Улицы перед началом репетиции парада перекрывают
Фото: Мария МИШКИНА