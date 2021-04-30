На Колыме решили платить по 1000 рублей привившимся от коронавируса

На Колыме решили платить по 1000 рулей привившимся от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россия первой изобрела вакцину от коронавируса и запатентовала ее, но при этом темпы вакцинации до сих пор не ускорились, Европа, между тем, выстраивается в очереди за заветной дозой, а россияне с опаской смотрят на «Спутник V».

Региональные власти уделяют большое внимание вакцинации населения. Так, на Чукотке за поставленную прививку платят деньги - по две тысячи рублей. В Хабаровске выбрали необычный способ мотивации - каждому привившемуся человеку в возрасте от 60 лет выдают по десятку яиц. Но такая акция продлится лишь пару дней. Колыма от соседей не отстает, здесь губернатор распорядился выплачивать деньги за прививку - по тысяче рублей, причем получить выплату могут люди из группы риска, то есть в возрасте от 60 лет, которые поставят первый или второй компонент прививки в срок с 1 мая до 1 июля.

- Сейчас главная задача - вакцинация старшего поколения, так как риск летального исхода от коронавируса у них выше. Нам не хотелось бы никого терять, поэтому будем мотивировать, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

В правительстве Магаданской области рассказали, как получить деньги: подать заявку пожилой человек может прямо в пункте вакцинации. Те, кто получил оба компонента вакцины, могут обратиться в социальный центр по месту жительства. Не оставили в стороне и тех, кто ставит прививку на дому - сам бланк заявления бригада привезет с собой. Так пожилому человеку не придется никуда идти, чтобы получить мотивационную выплату.