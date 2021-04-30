Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ30 апреля 2021 6:04

На Колыме решили платить по 1000 рублей привившимся от коронавируса

Таким образом региональные власти стараются нарастить темпы вакцинации
Оксана ШЕМЕТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
На Колыме решили платить по 1000 рулей привившимся от коронавируса

На Колыме решили платить по 1000 рулей привившимся от коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россия первой изобрела вакцину от коронавируса и запатентовала ее, но при этом темпы вакцинации до сих пор не ускорились, Европа, между тем, выстраивается в очереди за заветной дозой, а россияне с опаской смотрят на «Спутник V».

Региональные власти уделяют большое внимание вакцинации населения. Так, на Чукотке за поставленную прививку платят деньги - по две тысячи рублей. В Хабаровске выбрали необычный способ мотивации - каждому привившемуся человеку в возрасте от 60 лет выдают по десятку яиц. Но такая акция продлится лишь пару дней. Колыма от соседей не отстает, здесь губернатор распорядился выплачивать деньги за прививку - по тысяче рублей, причем получить выплату могут люди из группы риска, то есть в возрасте от 60 лет, которые поставят первый или второй компонент прививки в срок с 1 мая до 1 июля.

- Сейчас главная задача - вакцинация старшего поколения, так как риск летального исхода от коронавируса у них выше. Нам не хотелось бы никого терять, поэтому будем мотивировать, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

В правительстве Магаданской области рассказали, как получить деньги: подать заявку пожилой человек может прямо в пункте вакцинации. Те, кто получил оба компонента вакцины, могут обратиться в социальный центр по месту жительства. Не оставили в стороне и тех, кто ставит прививку на дому - сам бланк заявления бригада привезет с собой. Так пожилому человеку не придется никуда идти, чтобы получить мотивационную выплату.

Коронавирус Covid-19