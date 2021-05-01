Фестиваль-ярмарка «АмурФест.Весна» стартовал в Хабаровске

"АмурФест.Весна" начался в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 1 мая, в краевой столице дали старт фестивалю-ярмарке «АмурФест.Весна». С таким размахом празднование Дня весны и труда проходит в Хабаровске впервые. Городские организации, мастера, хендмейдеры заполонили всю территорию площади им. Ленина, городской набережной и дворца дружбы «Русь». Чтобы никто не заплутал, для гостей фестиваля создали специальные план-схемы, с помощью которых можно было не только сориентироваться, но и выбрать станции по интересам. А их на «АмурФесте» оказалось предостаточно.

Фестиваль проходит на трех локациях Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Так, на площади им. Ленина, со стороны ул. Пушкина, установили сцену, на которой свои лучшие номера показали воспитанники городских творческих коллективов и участники краевого фестиваля «Студенческая весна».

- Нас не поймали, и мы в любовь упали, - спели со сцены вокалисты арт-проекта ТОГУ VJ.

В этом году студенты заняли первое место в «Музыкальном направлении» краевого фестиваля «Студенческая весна».

Прямо напротив сцены, в специально построенных для фестиваля беседках, организаторы построили «Улицу мастеров ДПИ». Разнообразие представленных товаров порадовало глаз. Домашние пироги, украшения, платки, тапочки в нанайском стиле, всевозможные статуэтки и даже керамическая посуда ручной работы.

- Это малая толика того, что я делаю. Все работы уникальные, декорированные и готовы к использованию. По каждому предмету я могу сказать, что это законченные произведения утилитарного искусства. Здесь у меня сегодня есть кувшин для вина, горшок для готовки в печи и духовке, салатницы, вазы, чайнички, заварники, кружки. Глину для своей посуды я беру исключительно дальневосточную. Некоторые мастера заказывают ее из других точек России, но не я. Это придает моим работам уникальность. К тому же, благодаря работе в нашем местном музее археологии, десять лет я там трудился реставратором, в свои работы я добавляю уникальные элементы, которые могли бы охарактеризовать наш край, - рассказал художник-керамист Шахназар Шахназаров.

Мастер-класс по разборке-сборке АК-74 Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Со стороны ул. Муравьева-Амурского построили «Проспект молодежный». На нем свою творческую жизнь представили крупнейшие городские и краевые молодежные организации. «Юнармия» организовала пункт по сборке-разборке макета АК-74. «Волонтеры Победы» дали старт акции «Красная гвоздика». Продлится акция помощи ветеранам в Хабаровском крае с 1 мая по 22 июня. Чтобы стать участником, необходимо сделать небольшое пожертвование. Взамен волонтеры вручат значок красной гвоздики, который можно носить как самостоятельно, так и с георгиевской ленточкой.

Также на «Проспекте молодежном» Краевой центр молодежных инициатив установил локации с самыми популярными молодежными проектами, такими как форум «Амур».

А вот со стороны здания правительства Хабаровского края припарковались сразу две мобильные медицинские станции «Поезда здоровья». В одном все желающие могли сделать флюорографию, а во втором – маммографию. Проработает «Поезд здоровья» всего два дня – 1 и 2 мая. Кроме того, во время фестиваля проходила вакцинация от коронавируса. Мобильный пункт расположился со стороны ул. Пушкина.

- Очередь, конечно, немаленькая. Да это и понятно. На маммографию можно попасть только КДЦ, который находится на остановке «Памятник партизанам». А флюорографию пройти можно далеко не в каждой поликлинике города. Иногда приходится и платно идти, - сетует хабаровчанка в очереди.

Без очереди, конечно, не обошлось и на фестивале Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Результаты исследований будут направлены в поликлиники по месту проживания и на электронную почту каждого пациента. Правда, о сроках специалисты точно сказать не смогли. Подчеркнули, что после праздников точно можно ждать.

Также, со стороны здания правительства можно было найти «Улицу профессий». Здесь свои станции установили хабаровские колледжи и техникумы. Студенты совместно с преподавателями проводили мастер-классы, демонстрировали уникальные элементы своего учебного учреждения, а некоторые установили собственные фотозоны. Так, Хабаровский автомеханический колледж в фотозоне поставил квадроцикл, который облюбовали мужчины и дети.

На площади им. Ленина установили несколько фотозон Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Посетил фестиваль и Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Он лично обошел станции с рукодельницами города, где ему вручили миниатюрные лапти «на удачу».

«АмурФест.Весна» продлится еще два дня, 2 и 3 мая.