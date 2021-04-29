«Давайте расставим все точки над i»: Евгений Никонов рассказал о вакцинации

Зампред краевого правительства дал эксклюзивное интервью в эфире радио «КП» - Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сегодня, 29 апреля, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в очередной раз откровенно поговорил о вакцинации.

- Сейчас появилась некая эйфория, связанная с тем, что регистрация новой коронавирусной инфекции в крае находится на очень низком уровне – 20-25 человек в день. Но не надо расслабляться. Сейчас в стационарах лечение проходит практически 400 человек, три человека подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, каждый день или через день мы регистрируем новые случаи смерти от коронавируса. Давайте расставим все точки над i, основ, чтобы иметь позитивное настроение, вообще нет, - обозначил позицию Евгений Никонов.

По словам зампреда, только вакцинация может предупредить третью волну и защитить население от заболевания. Сейчас все районы региона обеспечены достаточным количеством вакцины.

- Единственный район края, где вакцины не хватало – Николаевский. Но два дня назад туда поступила партия в полторы тысячи доз. Теперь вся потребность закрыта, - пояснил Евгений Леонидович.

Кроме того, в запасах еще осталось 70 тысяч доз вакцины. В преддверии майский выходных правительство отдельно проработало процесс вакцинирования в праздничные дни. Так, 1 мая, в рамках ярмарки «АмурФест. Весна» мобильная станция будет принимать всех желающих на площади им. Ленина. А 2 мая, в день Великой Пасхи, мобильные пункты развернутся на четырех локациях. Не оставят без внимания и отдаленные территории Хабаровска.

- Мне кажется, это будет очень правильный и разумный подход. Сейчас всем отдаленным уголкам уделяется очень большое внимание. Например, на «Красной речке» по просьбе местных жителей Михаил Дегтярев поручил 1 мая открыть круглосуточный пункт аптеки, - подчеркнул Евгений Никонов.

Также, сегодня открылся новый дополнительный пункт вакцинации в здании международного аэропорта имени Г.И. Невельского.

- В вопросе вакцинации не имеет абсолютно никакого значения прописка. Любой гражданин нашей страны может поставить прививку в любой точке Хабаровского края. Независимо от того, какая по счету прививка необходима, - добавил Евгений Никонов.

На эфире Евгений Никонов рассказал и о новой для России акции, приуроченной к Пасхе – яйца за вакцинацию. Дополнительно с зампредом обсудили вопрос о состоянии медицинских учреждений края. Большое беспокойство вызывает у жителей региона именно старый ремонт в некоторых поликлиниках и больницах. Например, не первый год идут разговоры о состоянии городской клинической больницы №11.

- Этой больнице не поможет уже никакой ремонт. Там вопрос нужно решать кардинально, как сделал Михаил Дегтярев в Советской Гавани, - продолжил Евгений Никонов.

Сейчас медицинские учреждения края комплектуются новыми томографами. Сейчас идет монтаж и готовится к открытию томограф в городской клинической поликлинике №3 города Хабаровска. А летом томографы появятся в городских больницах Комсомольска-на-Амуре №2 и №4. Правительство обращает внимание на оснащение учреждений и другой медицинской аппаратурой.

- В отношении медицинских работников должны решаться вопросы жилья. Вчера служебные квартиры смогли получить 50 медработников края. Такого в регионе было уже около десяти лет, - заключил зампред.