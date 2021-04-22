Флюорограф появится в Ванинском районе. Фото: правительство Хабаровского края

Вчера, 21 апреля, во время визита зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова главный врач Ванинской центральной районной больницы пожаловался на нехватку в районе нового аппарата для флюорографии. Пока Ванинскую ЦРБ оборудовали новым магнитно-резонансным томографом. Но больнице требуется и другая техника.

- У нас есть большая потребность в новом флюорографе, - сказал Сергей Маслов, главный врач Ванинской ЦРБ.

О такой необходимости в краевом правительстве уже знают, поэтому озаботились решением проблемы.

- Флюорограф планируют приобрести в этом году за счет спонсорской помощи инвесторов, работающих на территории Ванинского района. Средства на это уже выделены - около 13 миллионов рублей. На данный момент согласовываются спецификация и марка аппарата, - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Флюорографическое обследование необходимо делать всем людям не реже одного раза в два года с целью раннего выявления туберкулеза. Напомним, что в Хабаровске ситуация с заболеваемостью туберкулезом вновь обострилась.