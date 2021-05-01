«Монстрация-2021» в Хабаровске: как исчезла традиция

"Монстрация-2021" в Хабаровске собрала минимальное количество участников Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

У хабаровской молодежи существует ежегодная традиция – 1 мая собираться в парке «Динамо» в необычных костюмах, со всевозможными табличками и торжественно пройтись до городской набережной. Этот год не стал исключением. Правда, вышло на акцию самовыражения всего… девять человек. Объяснить такой исход события не смогли даже сами участники акции.

- Возможно, не все о ней знали. Чтобы проводить подобного рода акцию, необходимо разрешение от властей. Но в этом году организатора у события не нашлось и нигде толком не афишировалось, что вновь пройдет «Монстрация». Я увидел объявление на одном из сайтов и в паблике, который создавался в предыдущие годы и пришел, - рассказал участник акции в образе Чумного Доктора.

Молодой человек пришел в образе Чумного Доктор Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

То же самое рассказали и остальные восемь участников. Некоторые предположили, что большая часть потенциальных участников уехала на косплей-фестиваль во Владивосток. Ежегодно большую часть участников «Монстрации» составляли именно косплееры и анимешники. В предыдущие годы акция собирала сотни участников.

- Сегодня своим костюмом я олицетворяю все то, что происходит с нами последние два года и то, как нужно от этого избавляться. Пандемия лишила людей возможности собираться и хорошо проводить время. Именно поэтому я вышел сегодня сюда, чтобы познакомиться с новыми людьми, отдохнуть, а костюм как нельзя кстати подошел к моменту, - объяснил Чумной Доктор.

Главными элементами костюма молодого человека стала металлическая трость, издающая звон при соприкосновении с городской плиткой, шляпа, кожаные перчатки, маска и очки.

- В этом костюме я приходил и в предыдущие годы. Сейчас изменились только очки. Я наконец-то могу что-то видеть через них и не так сложно дышать, - продолжил рассказ Чумной Доктор. – Каждый выходит на «Монстрацию» с какой-то своей целью. Возможно, показать себя, познакомиться с единомышленниками или прогуляться в новой компании.

Молодежь прогулялась до городской набережной Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Одна из участниц в образе Накадзима Ацуси из аниме «Великий из бродячих псов», половину «Монстрации» провела на плечах у своего друга.

- Как там на высоте?

- Страшно. Но я недавно упала и идти самостоятельно очень сложно. Надеюсь, меня не уронят, - объяснила девушка.

На «Монстрацию» она пришла с подругами, которые тоже повторили образы из аниме «Великий из бродячих псов». В целом прогулка от парка «Динамо» до радужной лестницы на городской набережной прошла быстро, спокойно, под душевные разговоры о косплее. В финале все участники, по традиции, сфотографировались на лестнице, обменялись номерами и разошлись в разные стороны.