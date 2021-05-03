ХК «Амур» в Хабаровске продлил контракт с Михалом Йорданом

Чешский хоккеист будет играть за хабаровский хоккейный клуб до 2023 года. Фото: пресс-служба ХК "Амур".

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Амур», руководство клуба продлило контракт с капитаном команды Михалом Йорданом до 30 апреля 2023 года.

- Следующий чемпионат для Йордана станет пятым в «Амуре». За «Амур» Михал отыграл 194 матча, забросил 20 шайб, отдал 42 результативные передачи. Лучшим в карьере в КХЛ для Михала стал прошлый сезон. Хоккеист оформил первый хет-трик и стал лучшим бомбардиром среди защитников команды, - сообщает пресс-служба ХК «Амур».

В свою очередь Михал поделился хорошей новостью со своими подписчиками в одной из популярных соцсетей.

- Привет Хабаровск! Я очень рад, что подписал новый контракт. Жду нового сезона и надеюсь, что он пройдет с вами на трибунах, - написал Михал Йордан.

В хабаровский «Амур» чешский хоккеист пришел в 2017 году. До этого год Михал играл за казанский «Ак Барс». В ворота именно этого клуба и был сделан хет-трик на матче 21 октября 2020 года.

- Я надеюсь, что у нас будет хорошая команда и мы сможем выполнить главную задачу - выйдем в плей-офф, и этим порадуем всех наших болельщиков. Всем желаю удачи. Все будет нормулька, - сказал Михал Йордан.

В честь такого события ХК «Амур» выпустил ограниченную линейку футболок с принтом из самых любимых фраз Михала: «Нормулька» и «Елочки-палочки».

Сейчас капитан Тигров готовится к чемпионату мира в составе сборной Чехии.

Напомним, что накануне стало известно, что на пост главного тренера сезона 2021-2022 назначен Владимир Воробьев. Кандидатура была утверждена составом попечительского совета клуба под председательством Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Амур».