В Хабаровске представили новый олимпийский вид спорта. Фото: Алина Цымбал

Состязания «Олимпийские надежды» прошли в выходные, 1 и 2 мая, в трех возрастных категориях. Подавляющее большинство участников – мальчики.

Большинство участников - мальчики Фото: Алина Цымбал

Многие элементы танца требует высокого уровня акробатической подготовки. Так, стойка на голове, вращение на одной руке или фиксация на локоть при неправильном исполнении могут привести к травмам. В брейкинге важна концентрация и контроль за всем телом.

В брейкинге много сложных элементов Фото: Алина Цымбал

Оценивать таланты хабаровчан приехал победитель юношеских Олимпийских игр – 2018 в Буэнос-Айресе Сергей Чернышев, известный, как Bumblebee. Он также выступил на площади им. Ленина в рамках фестиваля-ярмарки «АмурФест.Весна».

Соревнования проходили в нескольких точках города Фото: Алина Цымбал

- Брейкинг – одно из направлений хип-хоп субкультуры, которое стало олимпийской дисциплиной танцевального спорта. Его дебют состоится на следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Соревнования имеют свою специфику. Перед началом состязаний танцоры вызываются на арену для исполнения одного танцевального выхода. Судьи выставляют баллы, которые считает система. Лучшие попадают в основную сетку, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Состязания проходили в трех возрастных категориях Фото: Алина Цымбал

В Хабаровске конкурсные просмотры проходили в ТРЦ «Броско молл» и на набережной стадиона им. Ленина. В возрастной категории 7-10 лет победили спортсмены с никами Flash и Стэфа. Лучшими среди участников 11-15 лет названы Подольский и R.D. Среди танцоров старше 16 лет победителями стали PacMan и Shket. Стоит отметить, что Shket (Владимир Тришков) в 2020 году прошел в основную сетку чемпиона и первенства России.