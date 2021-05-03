В Хабаровске представили новый олимпийский вид спорта.
Фото: Алина Цымбал
Состязания «Олимпийские надежды» прошли в выходные, 1 и 2 мая, в трех возрастных категориях. Подавляющее большинство участников – мальчики.
Большинство участников - мальчики
Фото: Алина Цымбал
Многие элементы танца требует высокого уровня акробатической подготовки. Так, стойка на голове, вращение на одной руке или фиксация на локоть при неправильном исполнении могут привести к травмам. В брейкинге важна концентрация и контроль за всем телом.
В брейкинге много сложных элементов
Фото: Алина Цымбал
Оценивать таланты хабаровчан приехал победитель юношеских Олимпийских игр – 2018 в Буэнос-Айресе Сергей Чернышев, известный, как Bumblebee. Он также выступил на площади им. Ленина в рамках фестиваля-ярмарки «АмурФест.Весна».
Соревнования проходили в нескольких точках города
Фото: Алина Цымбал
- Брейкинг – одно из направлений хип-хоп субкультуры, которое стало олимпийской дисциплиной танцевального спорта. Его дебют состоится на следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Соревнования имеют свою специфику. Перед началом состязаний танцоры вызываются на арену для исполнения одного танцевального выхода. Судьи выставляют баллы, которые считает система. Лучшие попадают в основную сетку, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.
Состязания проходили в трех возрастных категориях
Фото: Алина Цымбал
В Хабаровске конкурсные просмотры проходили в ТРЦ «Броско молл» и на набережной стадиона им. Ленина. В возрастной категории 7-10 лет победили спортсмены с никами Flash и Стэфа. Лучшими среди участников 11-15 лет названы Подольский и R.D. Среди танцоров старше 16 лет победителями стали PacMan и Shket. Стоит отметить, что Shket (Владимир Тришков) в 2020 году прошел в основную сетку чемпиона и первенства России.
Хабаровские спортсмены выступают на одном уровне с российскими танцорами
Фото: Алина Цымбал