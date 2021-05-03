На фестивале-ярмарке «АмурФест.Весна» отпраздновали Пасху. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Вчера, 2 мая, возле дворца дружбы «Русь» весь день шел праздничный «Пасхальный концерт» с участием творческих коллективов Хабаровска и КДД «Русь».

- Фестиваль-ярмарка «АмурФест.Весна» в этом году проходит впервые. Это очень значимое событие для города. Как мне кажется, главное, что у нас появилась возможность проводить мероприятия на улице. Важно зарядить всех хорошим настроением. Уже второй день к нам приходят как семьи с детьми, так и люди старшего поколения, - сказала Лариса Бейзер, заведующая отделом национальных культур Краевого дворца дружбы «Русь».

Фестиваль проходил на трех площадках города. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Концертная программа – это малая часть того, что подготовили организаторы. Для гостей фестиваля на КДК «Русь» также работали интерактивные площадки. Например, «Квартал впечатлений», где дети могли развлечься прыганием на батутах. Была создана и целая «Улица мастеров», на ко-торой мастера декоративно-прикладного искусства Хабаровска представили изделия ручной рабо-ты, а также провели мастер-классы для детей. Большой ажиотаж у гостей вызвала «Улица спорта». Здесь дети катались на самокатах, скейтбордах и велосипедах.

- Я люблю такие мероприятия, стараюсь посещать их постоянно. Люди выходят, танцуют и раду-ются жизни. Увидела много детей и возрастных людей, которые наконец-то вышли из изоляции, что не может не радовать. Побольше бы таких мероприятий, и чтобы погода всегда была на нашей стороне, - рассказала хабаровчанка Ксения Щербакова.

Кроме того, в рамках фестиваля-ярмарки «АмурФест.Весна» работал «Поезд здоровья», где любой желающий мог сделать прививку от коронавируса.