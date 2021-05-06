Родительский день в 2021 году в Хабаровске: приметы, автобусы, погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родительский день в 2021 году в Хабаровске выпал на 11 мая. Обычно его отмечают на девятый день после Пасхи. Традиционно в родительский день, который еще называют Радоницей, принято поминать усопших. Главный замысел праздника заключается в разделении радости от воскрешения Иисуса Христа с усопшими родственниками. При этом стоить помнить, что в первую неделю после Пасхи посещать кладбище не следует.

ЕСТЬ ТАКОЙ ПОРЯДОК

Предварительно, 11 мая ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется максимум до +11 градусов. Усиление ветра не прогнозируется.

В преддверии Родительского дня или же утром 11 мая можно отправиться в церковь. Вечером 10 мая в хабаровских церквях начнутся праздничные литургии. Утром в некоторых храмах пройдет по два богослужения - раннее и позднее. На утреннюю службу батюшке можно оставить записку с именами умерших, которые будут озвучены во время литургии.

После посещения церкви хабаровчане традиционно отправляются на кладбище. До погостов и обратно общественный транспорт будет доставлять 11 мая с 10:00 до 19:00 в Родительский день в 2021 году в Хабаровске. Для этого организуют четыре специальных рейса. Из Южного микрорайона на Центральное кладбище, от Судоверфи до Троллейбусного депо, от Комсомольской площади до Троллейбусного депо и от Речного вокзала до кладбища в Матвеевке. Всего задействуют 31 единицу транспорта - 27 автобусов и четыре троллейбуса. Контролировать остановки и движение будет Госавтоинспекция.

К 11 мая городская администрация обещала обработать территории кладбищ от клещей. Следовательно, можно со спокойно душой заняться уборкой на местах захоронений. Весь необходимый инвентарь лучше взять с собой. Могут понадобиться метлы, мешки для мусора, перчатки, тряпки. При наличии на участке деревьев к списку инвентаря может прибавиться секатор, грабли и лопата.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Категорически не рекомендуется в Родительский день в 2021 году в Хабаровске устраивать трапезу на могиле. Во-первых, подобная традиция не имеет основы в православных учениях. Во-вторых, есть варианты лучше. Например, можно отдать угощения тем, кто в них нуждается. Небольшой обед стоит организовать уже дома. Но налегать на спиртное в этот день нежелательно.

Радоница считается особенным днем, в который любое действие может иметь особый смысл. Так, например, дождь 11 мая - это предвестник богатого урожая. А собранная в грозу дождевая вода считается омолаживающей.

Ни в коем случае в Родительский день нельзя плакать и ругаться. Считается, что это принесет горе в семью. Также не рекомендуется разливать чай на скатерть. Это может привести к ухудшению самочувствия.