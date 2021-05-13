Три медвежонка убежали в лес из своего вольера в центре для диких зверей в Хабаровске

Озорники целыми днями занимались в вольере своими делами - копали, грызли ветки, жевали траву -"Фото Утес"

Трое бурых медвежат, живших в центре реабилитации диких животных «Утес» близ Хабаровска, решили отправиться в «самоволку». Накануне непоседы сделали подкоп в вольере и ушли в самостоятельную жизнь - в тайгу.

«Медведи сбежали!», - так, по словам Эдуарда Круглова, директора «Утеса», реагируют обычно люди. Но паниковать не стоит, это не побег в чистом виде, а так называемый самовыпуск. Медвежата уже достаточно окрепли и адаптировались, чтобы жить самостоятельно. Хитрые юнцы решили сыграть в «Шоушенк», и пока сотрудники были заняты новобранцем - еще одним медвежонком, прибывшим на реабилитацию, отправились на самообеспечение. Так даже лучше, говорит директор, не придется их обездвиживать и вывозить.

Медвежата уже адаптировались и теперь могут спокойно жить в тайге -"Фото Утес"

Троих бурых в центр привез защитник животных из фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринар Карен Даллакян. Малыши появились на свет в начале февраля прошлого года. История у всех медвежат практически одинаковая - мать убили браконьеры. Эти животные, как и многие привезенные в центр медведи, остались без матери, а значит без «титьки». Малыши в первую очередь попали в ясли - небольшой вольер, здесь их выкармливали из бутылочки, сначала молоком и детскими смесями, причем исключительно отечественными, потому что медвежата склонны к аллергиям, затем злаковыми кашами, а через два месяца жилплощадь малышам расширили.

- Большой вольер на целый гектар находится в тайге, медведи здесь живут почти год, затем мы их выпускаем в тайгу, - говорит директор. - Так и эти медвежата, мы уже готовили их к выпуску, а они решили, что пора отправляться на волю, на несколько дней раньше. Вольер - это та же самая естественная среда для медведей, тайга, только здесь есть ограждение, чтобы молодых медведей не подрали тигры. После годовой адаптации медведи выпускаются на волю, за год они становятся самостоятельными, могут добывать пропитание и хорошо контактируют между собой.

Эдуард Круглов отмечает, что эти медвежата точно не пропадут в лесу - во-первых, они самостоятельные и находчивые, раз уж сделали подкоп, а во-вторых - их трое, а бурые медведи прекрасно живут друг с другом, выбирают себе лидера и все вместе обитают в тайге.

Истории приюта и ухода за спасенными животными для Хабаровского края не новы. В начале мая в город прилетел самолетом медвежонок Умка. Его нашли на заправке возле Чебаркуля. Теперь малыш проходит реабилитацию под присмотром хабаровских специалистов.

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