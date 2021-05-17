Сергей Фургал: последние новости на 17 мая 2021 года Фото: Социальные сети

После того, как экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали и обвинили в преступлениях многолетней давности, он отправился в СИЗО «Лефортово». Члены Общественной наблюдательной комиссии города Москвы периодически посещали изолятор. Среди визитеров Фургала была и Ева Меркачева, член ОНК, журналистка. Ева регулярно сообщала переживающим за Фургала людям во всей стране о том, как себя чувствует экс-губернатор, в каких условиях содержится.

Ева Меркачева написала книгу под названием «Тесак, Фургал и другие. «Странные» смерти, дела и быт в российских тюрьмах». В книге Ева рассказывает о громких преступлениях последних лет, о тюремной жизни заключенных, с которыми она сама неоднократно встречалась во время визитов в места заключения. В книге собраны и судебные перипетии по делам известных личностей, в том числе по делу Фургала.

Напомним, Сергей Фургал был арестован в Хабаровске 9 июля прошлого года. Его обвинили в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. В СИЗО бывший глава региона остается до настоящего времени. На данный момент Фургал лежит в лазарете СИЗО «Матросская тишина». Он перенес коронавирус и сейчас лечит поврежденные легкие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Фургал: последние новости на 14 мая 2021 года

Экс-губернатор все еще в больнице, лечит поврежденные легкие (подробнее)

«Я иду как сын своего отца и горжусь этим»: Антон Фургал собирается баллотироваться в госдуму от Хабаровского края

В видео-заявлении сын Сергея Фургала рассказал о своих намерениях подписчикам (подробнее)