Стало известно, чем отравились студенты в Комсомольском колледже

Стала известно, чем отравились студенты в Комсомольском колледже Фото: Евгения ГУСЕВА

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщило о предварительных причинах массового отравления 28 студентов и одного работника колледжа в Комсомольске-на-Амуре. Причиной ведомство назвало норовирус, выявленный при проведении ПЦР-исследования. На анализ бралась вода из кулеров, расположенных в общежитии колледжа.

- По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией стало употребление недоброкачественной питьевой воды из кулеров, установленных в общежитии. По результатам лабораторных исследований в ней также выделен норовирус, - подтвердили в Роспотребнадзоре.

Напомним, начиная с 14 мая, к медикам за помощью обратились 28 студентов и один сотрудник колледжа. У всех была выявлена острая кишечная инфекция. На день 16 мая новых обращений уже не было. Отравившиеся учатся в одном колледже, предварительно выдвигали версию, что все студенты могли отравиться в столовой неподалеку. Версия не подтвердилась. Причиной оказалась вода.

Сейчас в больнице остаются на лечении 15 человек. Состояние у всех удовлетворительное. По факту возбуждены административные дела на колледж.