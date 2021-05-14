Массовое отравление студентов в Комсомольске: количество пострадавших достигло 20 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 13 мая, в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди студентов Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа. Ранее сообщалось, что за два дня было госпитализировано 15 человек.

- На данный момент с острой кишечной инфекцией госпитализировали 20 человек, среди которых один сотрудник колледжа. Так как инфекционное отделение «Городской больницы №2» Комсомольска-на-Амуре работает в режиме ковидного госпиталя, пациентов определили в инфекционные отделения Солнечной и Амурской ЦРБ. При поступлении у всех было состояние средней степени тяжести. К вечеру сегодняшнего дня восьмерых студентов уже выписали. До сих пор в Амурской ЦРБ находится один человек, а в Солнечной - 11. Угрозы жизни нет, - сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Сейчас производится забор материала для определения возбудителя заболевания.

Напомним, что по данному случаю прокуратура Комсомольска-на-Амуре уже проводит проверку. Утром 14 мая в колледж отправился заместитель прокурора города Игорь Приходько.

- Ночью с высокой температурой и тошнотой госпитализировали 11 человек, утром еще четверых. В течение дня количество заболевших достигло 20 человек. Так как все заболевшие ребята разного возраста - отравились студенты с первого по четвертый курс, а также сотрудник - мы отбросили версию, что они где-то отдыхали вместе. Кроме того, в колледже отсутствует собственная столовая. Однако поблизости есть заведение общепита, - уточнила Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.