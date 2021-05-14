Количество отравившихся студентов колледжа в Комсомольске-на-Амуре выросло
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Комсомольске-на-Амуре вчера было зафиксировано массовое отравление студентов Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа.
- Ночью госпитализировали 11 человек, утром еще четверых. Так как заболевшие ребята разного возраста, отравились студенты с первого по четвертый курс, мы отбросили версию, что они где-то отдыхали вместе, - уточнила Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации.
В колледже нет собственной столовой. Однако недалеко от учебного заведения есть точка питания. Пока в колледже ведется проверка.
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