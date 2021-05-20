«Мы поможем очистить Арктику»: дальневосточный блогер Богдан Булычев - о новом проекте

Дальневосточный блогер Богдан Булычев посетил Хабаровск. Фото: Предоставлено героем публикации

Во время экспедиции Москва – Владивосток (на двух машинах в течение месяца едут через всю страну) Хабаровск посетила команда блогеров-путешественников. Богдан Булычев и Александр Еликов в краевой столице всего на сутки, но успели встретиться с подписчиками своего канала.

- Обычно мы общаемся с камерой. Очень непривычно говорить, глядя вам в глаза, - смутился блогер-милионник, дальневосточник и исследователь Богдан Булычев.

Дальневосточный блогер Богдан Булычев посетил Хабаровск. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Хабаровчане с восторгом слушали арктические и дальневосточные истории и байки, начиная с самого первого совместного путешествия ребят, и спросили блогеров о планах на ближайшее время.

- Мы много лет ездим по Арктике. Объехали все побережье. И знаем места, где есть большие скопления бочек с топливом – не просто несколько штук, а сотни тонн топлива. Вы наверняка знаете, какая экологическая катастрофа произошла в Норильске в прошлом году. В Арктике сейчас есть места, где ситуация хуже, чем в Норильске, и там пора бить тревогу. Первоочередные локации понятны. Мы отправимся туда, возьмем с собой специалистов-экологов и проведем все необходимые замеры, - рассказал Александр Еликов.

Каждый объект путешественники оценят по десятибалльной шкале. Наивысшую оценку получат уже прогнившие и разрушенные резервуары с большим запасом топлива. Именно их специалисты и обезвредят в первую очередь.

Дальневосточный блогер Богдан Булычев посетил Хабаровск. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Все мы слышим, что на развитие Арктики выделяются серьезные деньги. Но территория ведь большая. И не зная, в какой именно точке необходимо срочно решить проблему, средства могут расходоваться впустую. Например, приедут экологи, разрежут эту бочку, а она пустая. Деньги уже потрачены, а проблема не решена, - объясняет Богдан Булычев.

Путешественники возьмутся за такой социальный проект при поддержке Полпредства ДФО и Минвостокразвития. Во время путешествия команда блогеров побывала в Чите, где встретилась с Юрием Трутневым, полномочным представителем Президента РФ в ДФО и Алексеем Чекунковым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Дальневосточный блогер Богдан Булычев посетил Хабаровск. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- У нас здесь живет один человек на квадратный километр. Потому что целый ряд объектов были заброшены еще в советский период. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Правда, так не только у нас. Когда я путешествовал по Антарктиде, мы в поле подсаживались, не могли найти следующую заправочную станцию, и приходилось раскапывать бочки топлива, которые оставили японцы. Но ничего, раскапывали, заправлялись и еще смогли улететь. Но говорить об этом надо, и убирать все это необходимо, - сказал Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО.

В Чите команда блогеров встретилась с Юрием Трутневым и Алексеем Чекунковым. Фото: Предоставлено героем публикации

Блогеры поставили перед собой задачу помочь организовать властям «целевое использование бюджета на очищение Арктики». Составление карты экологического мониторинга путешественники планируют объединить со съемками своих фильмов. Есть даже идея по итогам выпустить полнометражный фильм для российских и зарубежных кинотеатров.

- Вы не сидите на месте, путешествуете - это здорово. Я с большим уважением отношусь к людям, которые стремятся познать мир и нашу страну. Если ваша задача попутешествовать и показать Дальний Восток и Арктику со всеми их преимуществами, то в этом вопросе мы с вами союзники. Дальний Восток России – это опорная часть. Как однажды сказал Президент Владимир Путин, наши предки эту землю кровью поливали. Поэтому мы ее бросать не имеем никакого права. Мы должны ее осваивать и создавать для людей хорошие и комфортные условия жизни. С точки зрения природных красот, достопримечательностей, здесь даже обсуждать нечего. Мы знаем, насколько Дальний Восток красив, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Дальневосточный блогер Богдан Булычев посетил Хабаровск. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Кроме того, сейчас группа путешественников ведет переговоры с Минвостокразвития по поддержке в реализации экспедиции Москва-Нью-Йорк, в которую по задумке блогеров должны войти исследователи не только российские, но и западные.