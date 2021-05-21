Хабаровский кот Персик продолжает покорять интернет вирусными видео. Фото: Юлия Шарнина.

«Комсомольская правда – Хабаровск» уже писала про хабаровского кота Персика, который стал звездой интернета, после того как хозяйка Юлия завела ему аккаунт в Тик-токе. И вот, новая порция славы – Юлию вместе с Персиком позвали на ток-шоу в один из крупных федеральных каналов.

Основная фишка Персика, как и прежде, играть на нервах у хозяев. При отсутствии еды котик монотонно стучит лапой об миску. Делает он это с абсолютно отрешенным видом, будто впадает в дзен. Каждое видео с Персиком, стучащим по миске, мгновенно собирает десятки тысяч просмотров и тысячи лайков. Общее количество подписчиков «котоканала» - 363 тысячи.

- Вообще, конечно, мы бы не выдержали, если бы Персик стучал по миске стуками напролет. Поэтому даем ему постучать пару раз в неделю. А в обычное время она либо перевернута, либо спрятана, - рассказывает хозяйка кота Юлия Шарнина.

После поездки на Москву на федеральное ток-шоу, на обратном пути с Персиком случился курьез в самолете. Кота везли в специальном вольере в салоне воздушного судна. В какой-то момент Юлия заметила, что Персик сумел вылезти из «переноски» и исчез в неизвестном направлении. Пришлось подключать бортпроводников к поискам пушистого беглеца.

- Стюардесса принесла фонарик и сказала, что нельзя допустить, чтобы кот запрыгнул на кого-то из спящих пассажиров. В итоге мы минут 40 ползали на четвереньках между рядами и искали его. В конце концов, стюардесса обнаружила его в ногах у спящего мужчины – он свернулся калачиком и сидел, как ни в чем не бывало. Вытаскивали его настолько осторожно, что мужчина даже не проснулся, - поделилась хозяйка кота.

Поездка настолько впечатлила Юлию и Персика, что они ждут, когда на них посыпятся новые предложения участия в съемках.

- С котом все норм, как обычно! Навыки не потерял, на унитаз ходит, по чашке стучит. Ждет, когда пригласят еще на съемки, - рассказала Юлия Шарнина.