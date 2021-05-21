«Из мухи делают слона»: юрист прокомментировал случай с прикуриванием от Вечного Огня в Комсомольске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не совсем обычный случай произошел накануне в Комсомольске-на-Амуре. 18-летняя жительница Города юности Екатерина Ф. (имя изменено) подкурила сигарету от Вечного огня. С публикации видео инцидента в соцсетях прошло совсем немного времени, но событие уже вызвало большой резонанс.

«ЗДЕСЬ НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Чтобы разобраться в ситуации, «Комсомолка» обратилась за консультацией к Михаилу Слепцову, хабаровскому адвокату. Годом ранее похожая история произошла в Калининграде. Тогда 19-летней девушке, подкурившей от Вечного огня, вменялась вина по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Случай не был похож на комсомольский одной важной деталью. В Калининграде инцидент произошел на братской могиле советских воинов, павших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. В Комсомольске же захоронений на месте мемориального комплекса «Землякам - комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны» нет.

- Я не вижу в этом случае состава преступления в связи с малозначительностью. Подкурила. Может, ей курить хотелось? Это искусственное раздувание, потому что не было цели глумления над памятью об умерших или над самим памятником. Кроме того, памятник не уничтожался, не разбивался, никакие действия подобного характера не производились. Поэтому мое мнение такое - здесь из мухи делают слона. Как я знаю, в Комсомольске никаких захоронений нет, и никто из погибших там не лежит. Это просто один из условных памятников. Максимум этот случай тянет на административную ответственность за мелкое хулиганство. Такие вещи делать нельзя. Это мелкое хулиганство, за которое нужно наказывать, но не привлекать к уголовной ответственности, - сказал Михаил Слепцов.

В свою очередь пользователи соцсетей также отмечают, что проступок квалифицировали не по той статье.

- За 213 «шьют» 214, - написал пользователь Андрей Коршин.

Стоит отметить, что далеко не все оценили такое внимание со всех сторон к произошедшему инциденту.

- Других проблем у СК нет? - поинтересовался в комментариях пользователь Михаил Шкредов.

В основном, в комментариях к сообщениям о произошедшем люди разделились на два условных лагеря: те, кто обвиняют девушку, и те, кто не нашел в произошедшем ничего плохого. Было и глубокомысленное рассуждение пользователя из другой страны, бывшей республики СССР, который оценил ситуацию глобально.

- Девушку не поддерживаю, но прикольно смотреть, как агрессия людей аккумулируется не в то русло. Вечный огонь - символ памяти героев. А как с другими символами памяти в виде заводов и предприятий, которые строили миллионы советских граждан ради будущего своих внуков и детей? Большинство уничтожено, остатки находятся в собственности тех, кто никакого отношения к этим предприятиям не имеет, но при этом паразитирует на рабочем классе, выплачивая копейки. Почему нет судов, призывов и так далее? Это куда более страшная проблема, которая не дает жить людям, но весь гнев аккумулировался в сигарете, и все закрывают глаза на куда более страшные преступления против памяти Героев СССР, - написал пользователь Алексей Корбут.

Проникновенная речь мужчины вызвала интерес у пользователей, и за ночь комментарий набрал 22 лайка. Но не всякий комментатор призывал пользователей соцсетей к благоразумию. Некоторые предложили свои варианты наказания Екатерине Ф. за проступок.

Немало людей не увидели в действиях Екатерины Ф. состава преступления по статье «Вандализм», по которой и ведется проверка следственным комитетом региона.

- Прикурила, да прикурила. Что такого? - недоумевает Дмитрий Богомолов.

- И че? Кто-то от этого умер или пострадал? - спросил в комментариях пользователь с ником Xwxx’xww Xwxxwwwww’.

- Ну, если спичек нет, то почему не подкурить. Это не вандализм, - заключил комментатор Жека Олегович.

«НЕ НУЖНО УСТРАИВАТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОРКУ»

На условиях полной анонимности с «КП» - Хабаровск» поговорил один из сотрудников колледжа, в котором обучается Екатерина Ф. Источник отметил, что студентка проявляла в учебном заведении активность, не была из числа тех, кто пассивно посещает занятия. Девушка воспитывается в нормальной среднестатистической семье.

- Понятно, что учебное заведение не понимает, как ребенок вообще мог это совершить. Естественно, у нас прошла беседа. В колледже проведена работа и с классными руководителями, и с педколлективом. Понятно, что для нас это такое же, как и для всех, недоумение, - отметил источник.

Проблему собеседник увидел в слабом уровне патриотического воспитания.

- Несмотря на ту работу, которая проводится на уровне учебного заведения, города, края и страны, почему-то методы патриотического воспитания являются не такими эффективными, как хотелось бы, - добавил источник.

Никто не отрицает вину Екатерины Ф., и в колледже уверены, что как совершеннолетний человек она понесет ответственность за содеянное. Но портить судьбу молодой девушке никто не собирается. К слову, Екатерину Ф. не отчислят, и она продолжит обучение.

- Мы бы не хотели, чтобы устраивалась общественная порка. Ребенок уже и так получил урок, - заключил источник.